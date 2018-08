"Gott, stelle sicher, sie bezahlen dir genug... und stelle sicher, dass es gleich viel ist."

In der neuen Staffel von "The Crown" spielt Tobias Menzies (44, "The Terror") die Rolle des Prinz Philip - und ersetzt damit seinen Kollegen Matt Smith (35, "Doctor Who"). Als jener in der "The Late Late Show" von Moderator James Corden (39) gefragt wurde, was er seinem Nachfolger raten würde, meinte Smith, dass eine faire Bezahlung das Wichtigste sei. Zwischen April und März war es mehrere Wochen zu einer Kontroverse gekommen, da Smith besser bezahlt wurde als die weibliche Hauptdarstellerin Claire Foy (34), die Queen Elizabeth II. spielte.