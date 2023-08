Nach den Bränden auf Maui können die Menschen vor Ort jegliche Hilfe gebrauchen. Matthew McConaughey und seine Familie setzen sich ein.

Hollywood-Star Matthew McConaughey (53) und seine Familie setzen sich nach den Waldbränden für die Bewohner der Insel Maui ein. Auf Instagram postete der Schauspieler ein Video, in dem er zusammen mit seinem ältesten Sohn Levi (15) zu sehen ist. In dem kurzen Clip erklären Vater und Sohn, dass sie zusammen mit der Organisation "Baby2Baby" ein Nothilfeflugzeug organisieren, um Kinder und Familien auf der hawaiianischen Insel mit Notfall-Vorräten zu versorgen.

"Wir sind dankbar, dass wir dabei helfen können, diese wichtigen Dinge zu den Kindern und Familien zu bringen, die sie benötigen", heißt es in dem Kommentar zum Video. Die Organisation, mit der Familie McConaughey zusammenarbeitet, kooperiert auf Maui mit Partnern vor Ort. Diese würden genau wissen, was die Menschen dort nach den verheerenden Waldbränden am dringendsten brauchen, so der 53-Jährige im Video. Zudem baten die beiden McConaugheys darum, die Organsiation "Baby2Baby" mit Spenden zu unterstützen.

Diese Promis setzen sich ebenfalls für Maui ein

Matthew McConaughey, seine Ehefrau Camila Alves (41) und ihr Sohn Levi sind derzeit nicht die einzigen Prominenten, die sich für Notfall-Hilfe für die Menschen auf Maui einsetzen. Schauspieler Jason Momoa (44) postet auf seinem Instagram-Kanal regelmäßig Updates zu den Zuständen auf der Insel sowie Möglichkeiten, die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen. Zudem appellierte er eindringlich an seine Follower, derzeit nicht nach Maui zu reisen, um dort zu urlauben.

Auch Dwayne "The Rock" Johnson (51) äußerte sich auf Instagram zu der Katastrophe. Sein Herz sei gebrochen, ließ der auf Hawaii geborene Schauspieler seine Fans wissen. Er dankte in seinem Post für die bisher geleistete Unterstützung und rief zudem ebenfalls zu weiteren Spenden auf.