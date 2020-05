Schauspieler und Oscarpreisträger Matthew McConaughey (50, "Dallas Buyers Club") hat gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (38) einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie geleistet. Der US-Star und das brasilianische Model sind mit einem vollbeladenen Pick-up-Truck durch McConaugheys Heimatstaat Texas gereist, um insgesamt 110.000 gespendete Schutzmasken an "ländliche Krankenhäuser in Nöten" zu verteilen. Das schrieb der Schauspieler zu einem Foto auf Instagram, das ihn und seine Liebste mit Schutzmaske und jeder Menge Tatendrang zeigt.

Wiederholungssamariter

Es ist nicht das erste Mal, dass McConaughey während der Corona-Krise mit gutem Beispiel vorangeht. Bereits im April fuhr er gemeinsam mit Alves 80.000 Schutzmasken an Klinikpersonal aus. An einem anderen Tag trug er zudem per Videoschalte einen Bingoabend für ein texanisches Pflegeheim aus.

Doch nicht erst Corona hat den Schauspieler dazu animiert, Gutes zu tun. Immer wieder fiel er in der Vergangenheit mit herzerwärmenden Aktionen auf. Etwa, als er im vergangenen Jahr Mahlzeiten für Betroffene und Ersthelfer der Waldbrände in Kalifornien zubereitete und auslieferte. Und auch für "Meals on Wheels" ("Essen auf Rädern") war der 50-Jährige 2019 bereits im Einsatz, um Bedürftigen Essen zu bringen.