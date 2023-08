von Wiebke Tomescheit Massive Waldbrände verwüsteten zahlreiche Orte auf Hawaii, mindestens 106 Menschen kamen dabei ums Leben. Um kurzfristig zu helfen, finanzierten Schauspieler Matthew McConaughey und seine Familie nun einen Hilfsflug.

Das ist mal eine wirklich gute Aktion: Schauspieler Matthew McConaughey (53, "Interstellar", "Dallas Buyers Club") und seine Familie arbeiten derzeit daran, den Überlebenden der schlimmen Waldbrände zu helfen, die die hawaiianischen Inseln Big Island und Maui verwüstet haben. Viele Menschen kamen dort bei den Feuern ums Leben, die Gemeinde Lahaina wurde nahezu in Schutt und Asche gelegt. Familien verloren ihre Häuser, ihr ganzes Hab und Gut.

McConaughey und sein Sohn Levi gaben am Dienstag in einem Video, das sie in den sozialen Medien teilten, bekannt, dass sie als Familie einen mit Hilfsgütern bestückten Flug nach Maui sponsern würden. Dabei tun sich der Schauspieler, seine Frau Camila Alves und seine Kinder mit der Hilfsorganisation Baby2Baby zusammen. "McConaughey finanziert mit Baby2Baby ein Nothilfeflugzeug, das mit Hunderttausenden Hilfsgütern gefüllt ist, die unmittelbare Unterstützung für Kinder und Familien auf Maui bieten werden“, heißt es.

Matthew McConaughey finanziert Flug mit Hilfsgütern

Den berühmten Vater und seinen 15-jährigen Sohn Levi verbindet ihre Sorge um die betroffenen Ortschaften und ihre Einwohner. "Die Brände dort drüben haben so viele Menschen aus ihren Häusern vertrieben und so viele Menschenleben gefordert. Diese Leute brauchen eine Atempause, um das alles verarbeiten zu können", sagte McConaughey. "Es ist viel Hilfe nötig." Es wurde mittlerweile bestätigt, dass mindestens 99 Menschen bei den Bränden ums Leben gekommen sind, was sie zum fatalsten Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert macht.

Die Zahl der Todesopfer könnte sich in den nächsten Tagen noch verdoppeln, glaubt der Gouverneur von Hawaii, Josh Green. Zahlreiche Menschen werden derzeit noch vermisst. Neben Matthew McConaughey und seiner Familie setzten sich auch andere Hollywood-Stars für die Opfer der Waldbrände ein, wenn auch nicht mit einer so großzügigen Aktion. Jason Momoa etwa rief zu Spenden für die Hawaiianer auf, Dwayne "The Rock" Johnson drückte auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken sein tiefes Mitgefühl aus.

