Matthew Mindler, der als Kinderstar in der Komödie "Our Idiot Brother" bekannt wurde, wird seit Dienstagabend vermisst.

Der Schauspieler und ehemalige Kinderdarsteller Matthew Mindler (20), am besten für seine Rolle in der Paul-Rudd-Komödie "Our Idiot Brother" bekannt, wird seit Dienstagabend vermisst. Das hat die Millersville Universität im US-Bundesstaat Pennsylvania per Twitter mitgeteilt und dazu aufgerufen, bei sachdienlichen Hinweisen die zuständige Polizei zu informieren.

Der inzwischen 20-jährige Mindler ist dort Student im ersten Semester und wurde das letzte Mal gesehen, als er von seinem Studentenwohnheim zu einem Parkplatz gegangen war. Anrufe seiner Familienangehörigen habe Mindler seither nicht beantwortet.

Neben seinem Part in "Our Idiot Brother", in dem er den Jungen River spielte, war Mindler unter anderem im TV-Film "Chad: An American Boy" oder der TV-Serie "Last Week Tonight with John Oliver" zu sehen. Seit 2016 hatte er jedoch nicht mehr vor der Kamera gestanden.