Schauspieler starb mit 54 "Friends"-Kollegen geben ihm das letzte Geleit: Matthew Perry in Los Angeles beigesetzt

Schauspieler Matthew Perry starb im Alter von 54 Jahren. In Los Angeles fand nun seine Beerdigung statt. Zu der Trauerfeier kamen auch seine ehemaligen Kollegen der Serie "Friends".

Sein Tod erschütterte Fans, Freunde und Familienmitglieder: Am vergangenen Wochenende war Schauspieler Matthew Perry leblos im Whirlpool seines Anwesens in Los Angeles gefunden worden. Der frühere "Friends"-Darsteller wurde 54 Jahre alt. Eine genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, das Ergebnis der Autopsie steht noch aus.

Am Freitagnachmittag (Ortszeit) fand nun die Beisetzung Perrys auf dem Forest Lawn Memorial Park statt. Auf dem Friedhof in Los Angeles sind zahlreiche berühmte Persönlichkeiten bestattet, etwa Schauspielerin Carrie Fisher, Sänger Michael Hutchence oder Filmlegende Buster Keaton. Die parkähnliche Anlage liegt in der Nähe der Warner Bros. Studios, dort wo zehn Jahre lang viele Szenen der Kult-Serie "Friends" entstanden sind.

Die Trauerfeier für Matthew Perry soll um 15 Uhr Ortszeit begonnen und rund zwei Stunden gedauert haben. Zum Ende des Gottesdienstes sei eine Interpretation von Peter Gabriel Song "Don't Give Up" erklungen, berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Mehr Details sind bisher nicht bekannt.

Zu Perrys Beerdigung kamen aber auch seine früheren "Friends"-Kollegen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Fotos und Videos, die unter anderem das US-Portal "Page Six" veröffentlichte, zeigen die Darsteller bei der Ankunft und auf dem Gelände des Friedhofs.

"Friends"-Darsteller trauern um Matthew Perry

Zwei Tage nach Perrys Tod hatten die fünf Schauspieler eine gemeinsame Erklärung abgegeben, die das US-Magazin "People" veröffentlichte. Darin heißt es unter anderem: "Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben."

Zuvor hatte Perrys Familie ebenfalls gegenüber "People" eine Stellungnahme veröffentlicht. Sie seien "untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", schreiben sie. "Matthew hat so viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund." Der 54-Jährige hinterlässt fünf Halbgeschwister, seine Eltern John und Suzanne Perry sowie seinen Stiefvater Keith Morrison, den zweiten Mann seiner Mutter.

