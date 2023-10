Unzählige Fans und Kollegen verabschieden sich von "Friends"-Star Matthew Perry. Auch zahlreiche Gaststars aus der Sitcom nehmen Abschied.

In den vergangenen Stunden haben sich insbesondere über die sozialen Medien unzählige Fans, Kolleginnen und Kollegen sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von dem mit nur 54 Jahren verstorbenen "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) verabschiedet. Darunter befinden sich auch zahlreiche Gaststars, die kurzzeitig während der 1990er und 2000er Jahre in der beliebten Sitcom neben Perry und den anderen "Friends" zu sehen waren.

"Es war mir ein Privileg, seinen Schwiegervater zu spielen"

"Er hatte eine Sanftmut und Großzügigkeit im Denken, die ihresgleichen sucht", trauert die Komikerin und Schauspielerin Aisha Tyler (53), die in mehreren Episoden als Charlie Wheeler zu sehen war. Alleine durch ihre Beobachtungen von Perry bei der Arbeit habe sie gelernt, wie ein Witz perfekt erzählt werden müsse. Sie bedankt sich bei dem Verstorbenen "für die Herzlichkeit und das Lachen".

Auch Christina Ricci (43), die kurz im Ableger "Joey" aufgetreten ist, trauert bei Instagram. Sie sei bei der Nachricht vom Tode Perrys in Tränen ausgebrochen, auch wenn sie ihn nicht persönlich gekannt habe. "Ich habe Matthew Perry niemals getroffen, aber ich habe ihn geliebt", schreibt sie. "Friends" habe sie "in schwierigen und einsamen Zeiten in meinem Leben mehrfach gerettet". Als sie eine Teenagerin war, habe sie den von ihm gespielten Charakter Chandler Bing heiraten wollen. "Ich habe alle seine Filme gesehen. Er war ein Genie."

Elliot Gould (85), der Chandlers Schwiegervater verkörperte, traf Perry eigenen Angaben zufolge erstmals 1994 bei den Dreharbeiten zu "Friends". "Matthew war liebenswürdig, nachdenklich, smart, lustig und einfach ein unglaublich talentierter Schauspieler", schreibt Gould. "Matthew sagte mir, dass es ihm solch eine Ehre sei, mit mir zu arbeiten. Was er nicht wusste, bis ich es ihm erzählte, war, dass es mir ein Privileg war, seinen Schwiegervater zu spielen."

Für Hank Azaria war Matthew Perry wie ein Bruder

In einem Instagram-Clip meldete sich auch Hank Azaria (59) zu Wort. Der Schauspieler, der kurz in "Friends" zu sehen war, war auch seit vielen Jahren mit Perry befreundet. "Matthew war der erste Freund, den ich in Los Angeles hatte, nachdem ich dort hingezogen war. Ich war 21, er war 16", erinnert sich Azaria. "Matthew und ich wurden wirklich gute Freunde und waren lange Zeit eher wie Brüder." Privat sei Perry "der lustigste Mann aller Zeiten" gewesen und habe "einfach gelebt, um zu lachen".

Die beiden seien besonders zu Beginn ihrer Karrieren füreinander dagewesen. Perry, der unter anderem in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" offen über seine langjährigen Suchtprobleme gesprochen hat, habe ihm geholfen, vom Alkohol wegzukommen. Seit 17 Jahren sei Azaria wegen seines Kollegen und Freundes nun trocken. Das Buch habe er mehrfach weglegen müssen, da es für ihn so schmerzhaft war, dieses zu lesen.

"Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew", erklärten Marta Kauffman (67) und David Crane (66), die Köpfe hinter "Friends", sowie der leitende Produzent Kevin S. Bright (68) laut "Los Angeles Times" in einem gemeinsamen Statement. Es sei ein Klischee, zu sagen, dass ein Schauspieler eine Rolle zu seiner eigenen mache, "aber im Fall von Matthew gibt es keine zutreffenderen Worte. [...] Er war immer die lustigste Person in einem Raum." Darüber hinaus habe er "ein großzügiges und selbstloses Herz" besessen.

Unter anderem auch Sarah Ferguson (64), Kathleen Turner (69), Morgan Fairchild (73) und Paget Brewster (54), die ebenfalls Gastauftritte hatten, verabschiedeten sich von Perry. Maggie Wheeler (62), die seine Freundin Janice spielte, schrieb bei Instagram: "Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Mathew Perry. Die Freude, die du so vielen in deinem viel zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben."