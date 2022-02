"Friends"-Star Matthew Perry schreibt seine Memoiren. In dem Buch soll es nicht nur um die Kultserie, sondern auch um seine Sucht gehen.

Bereits im Oktober 2021 hat Matthew Perry (52) seine Autobiografie angekündigt - nun stellt er auf Instagram das Cover und den Titel des Buches vor: "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (etwa "Freunde, Liebhaber und die große, schreckliche Sache").

Das Wort "Friends" im Titel steht natürlich für die gleichnamige Serie, mit der Matthew Perry zum Star wurde. Er spielte darin von 1994 bis 2004 Chandler Bing. Im Mai 2021 nahm Perry auch am Reunion-Special der Kultserie bei HBO Max teil.

Abhängig von Alkohol und Vicodin

"Matthew Perry nimmt die Leser mit auf die Bühne der erfolgreichsten Sitcom aller Zeiten und erzählt von seinem privaten Kampf mit der Sucht", heißt es im Ankündigungstext des Verlages Flatiron. Während seiner Karriere kämpfte Perry immer wieder mit Drogenproblemen.

Nach einem schweren Unfall bei den Dreharbeiten zu dem Film "Fools Rush In - Herz über Kopf" (1997) wurde Perry an der Bauchspeicheldrüse operiert. Die Schmerzen betäubte er mit Alkohol und Vicodin und wurde abhängig. "Perry schildert anschaulich seinen lebenslangen Kampf mit der Krankheit und was zu ihr geführt hat, obwohl er scheinbar alles hatte", so der Verlag.

"In der Vergangenheit wurde schon so viel über mich geschrieben. Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es von mir hören", schreibt Perry selbst auf Instagram. "Die Höhepunkte waren hoch, die Tiefpunkte tief. Aber ich habe überlebt, um die Geschichte zu erzählen, auch wenn es manchmal so aussah, als würde ich es nicht schaffen".

"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" erscheint 1. November 2022.