Matthew Perry ist tot. Der "Friends"-Star wurde nur 54 Jahre alt. In den sozialen Medien verabschieden sich Kollegen und Freunde von ihm.

Große Trauer um Schauspieler Matthew Perry (1969-2023). Wie "TMZ" und andere US-amerikanische Medien berichteten, wurde der "Friends"-Schauspieler am Samstag (28. Oktober) tot in seinem Whirlpool gefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Viele Stars und Kollegen würdigen den Chandler-Bing-Darsteller in den sozialen Medien.

Matthew Perry war "der lustigste Mensch im Raum"

Alyssa Milano, die mit Perry unter anderem für "Dance 'Til Dawn" vor der Kamera stand, schrieb in einem Instagram-Post: "Matty war immer der lustigste Mensch im Raum. Und der netteste." Dann richtete sie ihre Worte direkt an Perry: "Matty, weißt du noch, wie wir in der Kirche Bingo gespielt haben? Du hast mich zum Lachen gebracht, zu einem schmerzhaften Lachen. Du hast mich zum lachenden Weinen gebracht. Mein Beileid an alle, die ihn liebten."

Schauspielerin Selma Blair äußerte ihre Bestürzung auf Instagram und nannte den Verstorbenen ihren "ältesten Freund". Zu einem Selfie der beiden schrieb sie weiter: "Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich besonders. Täglich. Ich habe ihn bedingungslos geliebt. Und er mich. Und ich bin kaputt. Mit gebrochenem Herzen. Süße Träume, Matty. Süsse Träume."

"Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty trauerte ebenfalls in einem Instagram-Post um ihren Kollegen, der einen Gastauftritt in der Serie hatte, und blickte unter anderem auf eine gemeinsame Begebenheit zurück: "Matt und ich hatten ein Date, und das war am Valentinstag. Er wollte einen Tisch in einem Restaurant in Malibu reservieren, aber das ging nicht, also hat mein Vater die Reservierung für ihn übernommen. Wir gingen hin und er sprach den größten Teil des Abends über die irische Überzeugungskraft meines Dads. Unsere Freundschaft währte lange Zeit. Eigentlich ein ganzes Leben. [...] Ich könnte noch poetischer sein oder die Dinge besser ausdrücken, aber im Moment überwiegen Schock und Trauer."

Kollegin Olivia Munn erklärte in einer Instagram Story: "Oh nein. Er kämpfte so sehr mit der Sucht und war mutig genug, offen und ehrlich damit umzugehen. Es tut mir so leid für seine Familie und Freunde, die heute die Nachricht erhalten. Nichts weniger als herzzerreißend. Ruhe in Liebe, Matthew Perry."

Ebenfalls ein Statement via Instagram Story gab Rumer Willis ab, deren Vater Bruce Willis gemeinsam mit Perry für "Keine halben Sachen" vor der Kamera stand: "Ich bin so traurig, vom Tod von Matthew Perry zu hören. Als ich ein Kind und am Set war, während er und mein Vater drehten, war er so nett und lustig und süß zu meinen Schwestern und mir. Der Film bringt mich immer noch zum Lachen, ich weiß, dass er viele Herausforderungen in seinem Leben hatte und den Menschen mit seiner Comedy viel Freude brachte, ich hoffe, er kann in Frieden ruhen."

"Friends"-Star Matthew Perry starb mit 54 Jahren: Sein Leben in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Matthew Perry und seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz im Jahr 2021. Das Paar war von 2018 bis 2021 liiert – ein Jahr nach der Verlobung gaben sie die Trennung bekannt. Mehr

"Erfolgsgeschichte aus Ottawa"

Der kanadische Komiker Tom Green, der wie Perry im kanadischen Ottawa aufgewachsen ist, schrieb bei X: "Ich bin schockiert und traurig, als ich vom tragischen Tod von Matthew Perry erfuhr. Er ist eine der vielen talentierten und unglaublichen Erfolgsgeschichten aus meiner Heimatstadt Ottawa, Kanada. Ruhe in Frieden Matthew."

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, einer von Perrys Schulkameraden in Ottawa, nahm ebenfalls bei X Abschied: "Matthew Perrys Tod ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Spiele vergessen, die wir auf dem Schulhof gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen gebracht hat. Danke für die vielen Lacher, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen."

Matthew Perry wurde mit seiner Rolle als Chandler Bing in der Serie "Friends" weltberühmt. Er spielte in allen zehn Staffeln der erfolgreichsten Serie der 1990er Jahre mit. Geboren wurde er am 19. August 1969 in Williamstown, Massachusetts, und wuchs im kanadischen Ottawa auf. Dort besuchte er zusammen mit Justin Trudeau die Grundschule. Sein Vater John Bennett Perry war Schauspieler und Model. Als Teenager zog Perry nach Los Angeles und ergatterte erste Gastauftritte im Fernsehen. Sein großer Durchbruch gelang ihm dann 1994 mit der NBC-Sitcom "Friends".