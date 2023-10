Als Chandler Bing bleibt er unvergessen: Eine Erinnerung an Matthew Perrys witzigste Momente in der Kultserie "Friends".

"Friends" machte ihn zum berühmten Serienliebling: Matthew Perry (1969-2023) wird auch nach seinem überraschenden Tod mit nur 54 Jahren als Chandler Bing für immer im Gedächtnis bleiben. In ganzen zehn Staffeln spielte er von 1994 bis 2004 diese liebenswerte, für sarkastische Sprüche bekannte Rolle. 2002 brachte ihm sein schauspielerisches und komödiantisches Talent Perry eine Emmy-Nominierung ein. Diese berühmten "Friends"-Momente mit Chandler bleiben unvergessen.

Eingesperrt mit "Victoria's Secret"-Engel Jill Goodacre

Eine der bekanntesten Szenen aus Staffel eins: Während ein Stromausfall New York lahmlegt, befindet sich Chandler im Vorraum einer Bank. Zu seiner Freude - oder besser gesagt zu seinem Leidwesen - steckt er gemeinsam mit dem Model Jill Goodacre fest. Ein Umstand, der zu witzigen Interaktionen zwischen Chandler und dem "Victoria's Secret"- Engel führt.

Chandler gibt sein Bestes, um seine Anspannung zu verstecken und Jill Goodacre zu imponieren. Was allerdings dazu führt, dass er fast an einem Kaugummi erstickt und sie ihn retten muss. Das berühmteste Chandler-Zitat aus dieser Episode: "Gum would be perfection!"

Die Folge, in der er von Julia Roberts hereingelegt wird

In der zweiten Staffel trifft Chandler Bing auf seine ehemalige Klassenkameradin Susie Moss (gespielt von Julia Roberts). Die beiden verabreden sich zu einem Date, das für Chandler schließlich eine unerwartete Wendung nimmt, da Susie sich bei ihm für die Vergangenheit rächt. In der Grundschule hatte sie den Spitznamen Susie "Underpants" Moss weg, da Chandler damals vor der gesamten Schülerschaft ihren Rock hochhob und damit ihre Unterwäsche entblößte.

Jahrzehnte später überredet Susie ihn schließlich in einem Restaurant einen Schlüpfer anzuziehen. Doch dann lässt sie ihn ohne seine Kleidung auf der Toilette zurück, wo Joey und Ross ihn später finden. In seinen Memoiren offenbarte Matthew Perry, dass er und Julia Roberts nach ihrem Aufeinandertreffen in "Friends" auch im echten Leben für kurze Zeit ein Paar waren.

Der ikonische Appartement-Tausch

In der vierten Staffel spielen Chandler und Joey gegen Monica und Rachel. Ziel des spannenden Quizspiels - angeleitet von Ross - ist es, herauszufinden, welches Mitbewohnerpaar das andere besser kennt. Der Einsatz: Wenn die Jungs gewinnen, dürfen sie in Monica und Rachels schicke Wohnung ziehen, während die Mädels in das weniger schöne Appartement gegenüber müssen. Am Ende scheitern Monica und Rachel an einer ganz bestimmten Frage: Was ist Chandlers Job?

Chandler verbringt Thanksgiving in der Box

Ebenfalls aus der vierten Staffel ist dieser beliebte "Friends"-Moment, der die Männer-Freundschaft von Chandler und Joey auf die Probe stellt. Weil sich Chandler in Joeys Freundin Kathy verliebt, droht die Beziehung der beiden Mitbewohner auseinanderzubrechen. In der traditionellen Thanksgiving-Folge erwischt Joey Chandler und Kathy bei einem Kuss und droht daraufhin auszuziehen. Um das zu verhindern, willigt Chandler ein, sich für sechs Stunden in eine Box sperren zu lassen.

Die Folge, in der alle herausfinden, dass sie es wussten

Am Ende der vierten Staffel finden Monica und Chandler auf Ross' Hochzeit in London zusammen. Während der fünften Staffel ist die Beziehung der beiden frisch Verliebten ein großes Geheimnis, während es nach und nach alle "Friends" herausfinden. In zwei Folgen der fünften Staffel findet die Heimlichtuerei schließlich ihr Ende, als alle bemerken, dass sie von der Beziehung wissen. Chandler kommt währenddessen immer wieder in Bedrängnis, da Phoebe vorgibt, sich für ihn zu interessieren und mit witzigen Flirtversuchen versucht, ihn zu einem Geständnis in Bezug auf Monica zu bringen.

Der süßeste Heiratsantrag der "Friends"-Geschichte

Die Beziehung von Chandler und Monica sorgt in den darauffolgenden Staffeln immer wieder für herzige Highlights. Im zweiteiligen Finale von Staffel sechs möchte Chandler Monica einen Heiratsantrag machen. Doch dann kommt es ganz anders als geplant und Monica geht vor ihm auf die Knie. Als sie jedoch zu emotional wird, um die Frage aller Fragen zu stellen, kniet sich Chandler ebenfalls nieder und macht ihr mit rührenden Worten eine Liebeserklärung: "Ich dachte, es sei wichtig, was ich sage oder wo ich es sage. Dann wurde mir klar, dass das Einzige, was zählt, du bist. Du machst mich glücklicher, als ich es je für möglich gehalten hätte. Und wenn du mich lässt, werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, dir dasselbe Gefühl zu vermitteln."

Die letzte Folge, in der Chandler das letzte Wort hat

Chandlers beste "Friends"-Momente in ihrer Gesamtheit aufzulisten, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Es sind einfach zu viele. Matthew Perry hat es mit seiner ikonischen Rolle geschafft, der Welt der Sitcoms und Serien einen liebenswerten Charakter zu hinterlassen, der es mit Bravour schafft, Heiterkeit mit Melancholie zu verbinden. Ein Charakter, der seinen Humor dazu nutzt, seine Unsicherheit, seine Traurigkeit und seinen Schmerz dahinter zu verbergen. Und gerade dadurch zum Serienliebling wurde.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die allerletzte Szene der allerletzten Folge mit einem klassischen "Chandler-Witz" endet. Kurz bevor Monica und Chandler das geliebte New Yorker Appartement verlassen, um mit ihren Zwillingen in die Vorstadt zu ziehen, schlägt Rachel vor, dass sie alle nochmal zusammen Kaffee trinken gehen sollten, bevor die beiden endgültig die Stadt verlassen. Als sie zusammen zur Tür hinausgehen, fragt Chandler auf seine trockene Art: "Wo?"

Fans trauern vor dem Central Perk in New York

Nach der überraschenden Todesnachricht von Matthew Perry trauern in diesen Tagen zahlreiche Fans vor dem berühmten Central Perk Café in New York um den Schauspieler. Das Kaffeehaus ist Schauplatz zahlreicher "Friends"-Dialoge und Szenen, in denen sich Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica und Chandler gegenseitig aufziehen, unterstützen, sich neue Liebschaften vorstellen und gemeinsam ihr Leben als Freunde zelebrieren.