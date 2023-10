Durch seine Rolle in "Friends" wurde Matthew Perry weltberühmt. Doch ein Jahr vor seinem Tod sagte er, dass er nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben wolle.

Matthew Perrys Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" war für den Schauspieler auch eine Auseinandersetzung mit der Sucht. Jahrzehntelang war er alkoholkrank und teilweise auch tablettenabhängig. Die einzige "Friends"-Staffel, in der er nüchtern spielte, war ihm zufolge die neunte.

Matthew Perry: Dafür möchte er in Erinnerung bleiben

Auch wenn er in den Augen vieler Fans für immer der Chandler Bing aus "Friends" sein wird, war Perry wichtig, mehr als die Sitcom zu hinterlassen. "Wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass 'Friends' das erste ist, was erwähnt wird", sagte er ein Jahr vor seinem Tod in dem Podcast "Q with Tom Power". Etwas anderes sei ihm viel wichtiger. "Ich möchte als jemand in Erinnerung bleiben, der gut gelebt, gut geliebt hat und ein Suchender war. (...) Und dessen wichtigstes Anliegen ist, dass er Menschen helfen will."

Das Beste an ihm sei, so Perry, dass er einer Bitte nach Hilfe von einem Süchtigen nachkommen könne. "Ich möchte, dass es das erste ist, was erwähnt wird, und ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, das zu beweisen", sagte er noch vor einem Jahr.

Er wollte Menschen helfen

Es war ihm ein Anliegen, Betroffenen und ihren Angehörigen mit seinem Buch zu helfen. "Ich gehe nicht mehr mit Angst voran, sondern mit Neugierde. Ich habe eine unglaubliche Selbsthilfegruppe um mich herum, die mich jeden Tag rettet, denn ich habe die Hölle kennengelernt. Die Hölle hat definierbare Merkmale, und ich will nichts mit ihr zu tun haben. Aber ich habe zumindest den Mut, mich ihr zu stellen", schreibt er im letzten Kapitel seiner Autobiografie. "Die Sucht, das big terrible thing, ist viel zu mächtig, als dass man sie allein besiegen könnte. Aber gemeinsam, Tag für Tag, können wir ihr die Stirn bieten", so Perry.

Viel Zeit blieb dem Hollywoodstar tragischerweise nicht mehr. Nur ein Jahr nach Erscheinen seines Buches, das so viele Menschen bewegt hat, verstarb Perry mit nur 54 Jahren in seinem Anwesen in Los Angeles.

