Schauspielers Matthias Messner ist in einem Wald tot aufgefunden worden. Das bestätigte die österreichische Polizei gegenüber dem österreichischen "Kurier". Der 42-Jährige, bekannt aus der TV-Serie "Rosenheim-Cops", wurde seit Sonntagnachmittag im Raum Perchtoldsdorf bei Wien vermisst. Am Nachmittag soll er mit einem Rucksack zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Am Abend sei er nach Angaben der Mitbewohner nicht zurückgekommen. Am Montag soll Messner dann nicht zu einer Theaterprobe erschienen sein. Die österreichische Polizei startete bereits am Montag mit zwei großen Suchaktionen inklusive Hubschraubern.

Matthias Messners Freunde rufen zur Suchaktion auf Facebook auf

Freunde und Mitbewohner des Schauspielers baten in den sozialen Netzwerken um Hilfe und riefen zu einer Suchaktion auf. Die endete nun mit traurigem Ergebnis.