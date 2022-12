Er singt, was die Menschen in Deutschland fühlen: zu Besuch bei Matthias Reim am Bodensee

Best of 2022

von Jochen Siemens Aalglatter Schlager ist nichts für ihn. Lieber macht Matthias Reim seine persönlichen Aufs und Abs zu Musik – und singt sich damit immer wieder zurück zum Erfolg. Darum begeistert seine Musik die Menschen immer wieder aufs Neue.

Um zu wissen, wie es Deutschland gerade geht, kann man einiges tun. Viel Zeitung lesen, Statistiken studieren, Psychologen befragen, Kreißsäle und Kirchen besuchen, was auch immer. Man kann es sich aber auch einfacher machen und in die kleine Stadt Stockach am nördlichen Zipfel des Bodensees fahren. Idyllische Altstadt, 17.000 Einwohner, der Gasthof heißt "Zum Goldenen Ochsen", das Tattoostudio "Cry later" und die Eisdiele, na klar, "Venezia". Aber das ist es noch nicht. Etwas abseits, in einer ruhigen, kleinen Hangstraße, lebt Matthias Reim, und den muss man nur anschauen und ihm zuhören, um zu wissen, wie es dem Land gerade geht.