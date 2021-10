Schlagersänger Matthias Reim und seine Lebensgefährtin Christin Stark verkündeten in einer ARD-Show überraschend, dass sie seit anderthalb Jahren verheiratet sind und Nachwuchs erwarten.

Schlagersänger Matthias Reim wird zum siebten Mal Vater. Das verkündete der 63-Jährige am Samstagabend in der ARD-Liveshow "Schlagerboom 2021". Zusammen mit seiner Partnerin Christin Stark stand Reim auf der Bühne. Die 32-Jährige sang den Song "Baby, rock mein Herz", den Reim und Stark gemeinsam geschrieben haben. Nicht zu übersehen war ein kleiner Babybauch, der sich unter dem weißen Kleid der Sängerin abzeichnete. "Ihr wollt uns ja heute etwas verkünden. Ich glaube, so langsam haben wir alle eine kleine Vorahnung", sagte Moderator Florian Silbereisen nach dem Auftritt.

Daraufhin bestätigte Reim: "Wir haben uns einen Wunsch erfüllt und gesagt: Es ist an der Zeit. Das, was jetzt kommt, ist nicht nur Nummer sieben, sondern unser Herzenswunsch." Zudem nannte er Stark "die tollste Stiefmutter" seiner Kinder. "Meine Kinder lieben sie." Tatsächlich ist Reim bereits sechsfacher Vater, in wenigen Wochen feiert er seinen 64. Geburtstag.

1987 wurde sein erster Sohn Bastian geboren, 1990 folgte Sohn Julian. Beide Jungs haben unterschiedliche Mütter. Mit Schlagersängerin Michelle bekam er im Jahr 2000 Tochter Marie. Zwei weitere Kinder hat Reim mit seiner Ex-Frau Sarah Stanek, von der er sich 2013 trennte. Zudem erfuhr der Musiker im Jahr 2015, dass er noch eine weitere uneheliche Tochter hat.

Reim wird aber nicht nur erneut Vater, sondern hat seine Lebensgefährtin Christin Stark auch geheiratet, wie er in der ARD-Show verriet. Für den Sänger ist es die vierte Ehe. "Wir haben am 14. April 2020, mitten im Corona-Lockdown, geheiratet", sagte Reim. "Da waren wir acht Jahre zusammen, da war es wirklich an der Zeit." Sie hätten die Hochzeit damals aber nicht öffentlich machen wollen. "Wir haben gesagt, es ist nur was zwischen uns."

Trotz Nachwuchs plant der Sänger im kommenden Jahr eine große Tournee. "Nichts wird sich ändern. Das Baby wird sich nach uns richten. Es wird ein Rock'n'Roll-Baby. Das nehmen wir mit auf die Tour", sagte Reim.