Matthias Schweighöfer und Freundin Ruby O. Fee sowie Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica trugen bei der Berlinale-Eröffnung glamouröse Looks.

Die Schauspieler Matthias Schweighöfer (41) und Elyas M'Barek (40) nutzten die Eröffnung der Berlinale am vergangenen Donnerstag für einen Pärchenabend. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen zeigten sie sich für den Auftakt des Filmfestivals in glamourösen Outfits.

Schimmernder Anzug

Schweighöfer trug einen schwarzen Komplett-Look in Form eines Anzugs mit Hemd und Krawatte. Ein besonderer Hingucker waren schimmernde Pailletten am Saum von Hose, Jackett und Hemd. Seine Partnerin Ruby O. Fee (27) stimmte sich farblich passend ab. Die Schauspielerin trug eine schwarze, schulterfreie Bustier-Robe mit transparenten Ärmeln, Schleppe und Vokuhila-Schnitt, der den Blick auf ihre schwarzen Spitzen-Pumps freigab. Ihre offenen Haare ließ sie in leichten Wellen über die Schultern fallen und griff bei den Accessoires zu einer funkelnden Silberkette. Durch das dezente Make-up blieb der Fokus auf der glamourösen Robe.

Elyas M'Barek entschied sich für einen dunkelgrauen Anzug mit leichtem Muster und trug darunter ein schwarzes Hemd. Seine Ehefrau Jessica, die seit vergangenen September mit dem Schauspieler verheiratet ist, wählte einen auffälligeren Look. Das Model erschien in einem bodenlangen, ärmellosen Kleid mit Turtleneck-Kragen, das aus einem silber glänzenden Satin-Stoff bestand. Ihre Haare trug sie ebenfalls offen über die Schultern und hielt mit etwas Mascara und rosafarbenen Lippenstift das Make-up dezent.

Eröffnet hat das Festival die melancholische Liebeskomödie "She Came to Me". Neben der deutschen Prominenz gaben sich Hollywood-Stars wie Anne Hathaway (40), Peter Dinklage (53), Marisa Tomei (58) und die diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart (32) auf dem roten Teppich vor dem Berlinale Palast die Ehre.