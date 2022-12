Der Faithless-Sänger Maxi Jazz ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Band verkündete den Tod des Sängers auf Twitter.

Maxi Jazz (1957-2022), der britische Musiker, der vor allem als Frontmann von Faithless bekannt ist, ist nach Angaben der Band gestorben. Der Sänger, geboren als Maxwell Fraser, wurde 65 Jahre alt. Laut dem Twitter-Account von Faithless starb er am Freitagabend "friedlich im Schlaf".

"Wir sind untröstlich mitteilen zu müssen, dass Maxi Jazz letzte Nacht gestorben ist", schrieb die Band in ihrem Statement. "Er war ein Mann, der unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat. Er hat unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft gegeben." Weiter heißt es in dem Post: "Er war ein liebenswerter Mensch mit Zeit für jeden und einer Weisheit, die sowohl tiefgründig als auch zugänglich war. Es war eine Ehre und natürlich eine wahre Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Er sei ein "brillanter Texter, ein DJ, ein Buddhist, eine großartige Bühnenerscheinung, ein Autoliebhaber, ein endloser Redner, eine schöne Person, ein moralischer Kompass und ein Genie", gewesen, so die Band. Maxi Jazz war zudem ein großer Fan des britischen Fußballvereins Crystal Palace. Um an ihn zu erinnern, will das Team am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Song von Faithless auf den Platz gehen, schrieb der Club auf Instagram.

Trauer Von diesen Persönlichkeiten mussten wir uns 2022 verabschieden 1 von 54 Zurück Weiter 1 von 54 Zurück Weiter Sidney Poitier Als Wegbereiter für Schwarze schrieb Poitier Hollywood-Geschichte: Er nahm 1964 als erster Schwarzer den Oscar als bester Hauptdarsteller für "Lilien auf dem Felde" entgegen. Der damals 37-Jährige überzeugte die Akademie mit der Darstellung eines schwarzen Arbeiters auf der Farm weißer Nonnen. Vor ihm hatte nur Hattie McDaniel 1940 für ihre Nebenrolle als Haushälterin im Melodrama "Vom Winde verweht" als Schwarze einen Oscar gewonnen. Der in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas aufgewachsene Bauernsohn wurde schon 1974 von der britischen Queen zum Ritter geschlagen. 2002 erhielt er einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. In dem Ende September 2021 eröffneten neuen Academy Museum in Los Angeles wurde die riesige Eingangshalle nach dem legendären Schauspieler benannt. Der auf den Bahamas aufgewachsene Schauspieler starb am 6. Januar. Er wurde 94 Jahre alt. Mehr

Faithless-Sänger Maxi Jazz: Große Trauer in der Musikszene

Jazz gründete Faithless Medienberichten zufolge 1995 mit seinen Bandkollegen Jamie Catto (54), Rollo (56) und Sister Bliss (51). Die Band feierte große Erfolge mit Hits wie "Insomnia" oder "God is a DJ".

Die niederländische Trance-Legende Armin van Buuren (46) erklärte nach dem Tod des Sängers, er hoffe, dass die Musik von Maxi Jazz weiterhin "andere inspiriert". Der britische DJ Judge Jules (56) beschrieb Jazz in den sozialen Medien als "unglaubliches Talent und einen absoluten Gentleman" und DJ und Radiomoderator Mistajam (39) schrieb, dass Jazz' "Worte und Performances so viele von uns berührten".