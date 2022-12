Pünktlich zum Fest der Liebe bestätigen Ex-"Bachelorette" Maxime Herbord und "Bachelorette"-Sieger Leander Sacher, dass sie liiert sind.

Schon seit Längerem kursierten Vermutungen, nun ist es endlich offiziell: Die Ex-"Bachelorette" Maxime Herbord (28) und Leander Sacher (25) sind ein Paar. Pünktlich zu Weihnachten teilten Herbord und Sacher, der 2020 bei "Die Bachelorette" gewann, auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen eine Serie von vier Bildern, auf denen sie sich eng umschlungen in den Armen halten und sehr verliebt wirken. Ihre identischen Liebes-Posts haben die zwei Reality-TV-Stars lediglich mit einem schlichten schwarzen Herz versehen.

"Bachelor"-Kollegen und Fans gratulieren

Bereits seit Wochen fiel Followern von Herbord und Sacher auf, dass die beiden auffällig viel Zeit miteinander verbringen. In ihren jeweiligen Instagram-Storys waren die TV-Stars immer wieder gemeinsam zu sehen, doch eine offizielle Bestätigung der neuen Beziehung stand bis jetzt noch aus.

Viel Zuspruch und positive Reaktionen gab es für das süße Paar unter anderem von ihren "Bachelor"-Kollegen. So kommentiert beispielsweise Ex-"Bachelor" Niko Griesert (32) unter Herbords Post: "Bin so so happy für euch beide". "Der Bachelor 2022"-Siegerin Anna Rossow schreibt unter Sachers Post: "Na endlich!!!".

Und auch Fans der zwei Reality-TV-Stars freuen sich über die neue Liebe: "Cuties", "Ganz schön süß" oder "Wie gut ihr zusammen passt" heißt es da beispielsweise vonseiten der Fans und Follower unter Herbords und Sachers gemeinsamen Liebes-Post.