Der Münchener Schauspieler Maximilian Krückl ist tot. Er starb bereits vor "fast vier Wochen" mit nur 52 Jahren durch einen "plötzlichen Herztod", wie die Münchner Tageszeitung "tz" am Dienstag überraschend meldet. "Der Tod kam in der Nacht. Maximilian Krückl lag am Morgen tot im Bett", heißt es weiter.

Bekannt wurde er als Sohn Thomas in der Erfolgsserie "Familie Meier" (1980-1983) von Franz Xaver Bogner (70, "Irgendwie und Sowieso"). Eine durchgehende Rolle hatte er auch in der TV-Serie "Forsthaus Falkenau" (1995-2010, ZDF). In der TV-Serie "Agathe kann's nicht lassen" (2005-2007, Das Erste) spielte er neben Ruth Drexel (1930-2009) und Hans Peter Korff (76) den Kommissar Krefeld.

Im BR-"Polizeiruf 110" mit Michaela May (67) und Edgar Selge (71) war er zweimal als Polizeibeamter (2001, 2004) und einmal als Pfarrer (2012) zu sehen. Außerdem spielte er im München-"Tatort" einen Polizeipsychologen (2003). Krückl wurde mehrfach ausgezeichnet: 1983 mit dem Theaterpreis der Akademie der Künste Berlin, 1997 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis und dem Filmband in Silber für seine Rolle im Kinokurzfilm "MS-Mörder".

Maximilian Krückl hinterlässt seine Frau Jeannie und die beiden Töchter Magdalena und Mathilda. Die Paten seiner Kinder sind Regisseur Marco Serafini (63, "Rosamunde Pilcher") und Schauspielerin Enzi Fuchs (82, "Leberkäsjunkie"). Neben der Schauspielerei kümmerte er sich um seine Frühstückspension in Percha.