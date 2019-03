"276 hat offiziell Geschichte geschrieben! Wir sind jetzt die am längsten laufende Multi-Cam-Sitcom in der TV-Geschichte und übertreffen sogar die wundervolle Serie 'Cheers'. Was für eine Ehre! Ich bin so privilegiert, mit diesen tollen, witzigen und talentierten Leuten gearbeitet zu haben!"

Mayim Bialik (43, "The Big Bang Theory") postete ein Selfie von sich und Schauspielkollege Kunal Nayyar (37) auf Instagram. Dabei grinst sie in die Kamera - im Hintergrund sind einige Muffins zu sehen, die die Zahl 276 sowie den Spruch "Congratulations" (deutsch: Glückwünsche) bilden. Mit 276 Episoden wurde die Serie "The Big Bang Theory" zur längsten laufenden Multi-Cam-Sitcom im US-amerikanischen Fernsehen gekürt.