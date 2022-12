Meadow Walker auf dem roten Teppich einer Premiere von "The Fast & The Furious".

Mit einem süßen Bild und liebevollen Worten erinnert Meadow Walker auf Instagram an ihren vor neun Jahren verstorbenen Vater Paul Walker.

Meadow Walker (24), die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (1973-2013), hat auf Instagram mit einem alten Foto an ihren Vater erinnert. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem Walker mit der kleinen Meadow beim Bowlingspielen zu sehen ist, schreibt die mittlerweile erwachsene Tochter auf Instagram: "Neun Jahre ohne dich. Ich liebe dich so sehr, mein Engel."

Auch Walkers Kollege Vin Diesel (55) hat seinen Freund schon am Dienstag mit einem Instagram-Post geehrt. In der Nacht vor dessen Todestag am 30.11. postete er ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb: "Neun Jahre... Ich liebe dich und vermisse dich."

Auch Walkers Film-Ehefrau erinnert sich

Auch Jordana Brewster (42), die in "The Fast and the Furious" die Ehefrau des Schauspielers gespielt hat, trauerte in den sozialen Medien um Walker. Auf dem dazugehörigen Foto spielt er während einer Drehpause mit Baby Meadow. Dazu schreibt sie unter anderem: "Als er vor neun Jahren starb, konnte ich nicht verstehen, warum und wie jemand so voller Leben so plötzlich sterben konnte." Auf diesen Post antworte auch Meadow: "Ich liebe dich so sehr" und "Unser Engel für immer, meine liebste Seele."

Walker ist am 30. November 2013 mit nur 40 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Meadow ist inzwischen 24 Jahre alt, seit einem Jahr verheiratet und arbeitet als Model. Zudem verwaltet sie die Paul Walker Foundation und nimmt Schauspielunterricht, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten.