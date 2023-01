Zu seinem ersten Todestag: Meat Loafs Töchter feiern ihren Vater mit einem bewegenden Kurzfilm als Künstler und Privatmann.

Am 20. Januar 2022 starb Meat Loaf im Alter von 74 Jahren. Zu seinem ersten Todestag würdigen ihn seine beiden Töchter mit einem Kurzfilm. Pearl (48) und Amanda Aday (42) veröffentlichten zu Ehren ihres Vaters "Meat Loaf: A Celebration of Life" (deutsch: "Eine Feier des Lebens").

Der 35-minütige Film ist eine bunte Collage aus dem Leben des Sängers und Schauspielers. Meat Loaf ist darin auf und hinter der Bühne, in Interviews und in Filmausschnitten zu sehen. Prominente Weggefährten wie Queen-Gitarrist Brian May (75) erinnern sich an den Kollegen.

Witzige und berührende Home-Videos

In Ausschnitten aus Heimvideos ist auch immer wieder der Vater und Großvater Marvin Lee Aday zu sehen, wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen hieß. Die Rückblicke zeigen unter anderem, wie er seinen Töchtern das Fahrradfahren beibringt, mit ihnen in Partnerlook-Pyjamas Weihnachtsgeschenke auspackt oder mit seinem Enkel, Pearls Sohn Revel (11), kuschelt.

Amanda und Pearl wollen mit dem Film den Vater feiern, der "uns Liebe und Großzügigkeit schenkte, der uns lehrte und uns ärgerte", wie sie schreiben. "Der Vater, der mit uns lachte und weinte, der uns beibrachte, wie man einen Ball fängt und Fahrrad fährt, der unsere Siege feierte und uns aufhob, wenn wir hingefallen sind". Der selbst ein großes Kind war.

Beide Töchter traten in verschiedener Weise in die Fußstapfen von Meat Loaf. Pearl ist als Musikerin und Sängerin aktiv, trat mit ihrem Vater als Background-Sängerin auf. Amanda arbeitet als Schauspielerin.