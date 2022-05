von Laura Schäfer Professor Christian Schertz vertritt viele deutsche Stars in anwaltlichen Belangen. Aus der Ferne beobachtet er den Prozess von Johnny Depp und Amber Heard.

Am 27. Mai sollen im Gerichtsaal in Fairfax, Virginia, die Schlussplädoyers gehalten werden. Für Johnny Depp und Amber Heard steht viel auf dem Spiel. Er hat sie auf 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz verklagt, sie ihn auf 100 Millionen US-Dollar. Doch bei ihrer gerichtlichen Auseinandersetzung, der Millionen Menschen seit Wochen folgen, geht es um mehr. Durch die Live-Übertragung in Fernsehen und Internet, können sich die Zuschauer selbst ein Bild machen – und urteilen.

Über die Macht der öffentlichen Meinung und den Umgang mit der Öffentlichkeit sprach stern mit dem renommierten deutschen Rechtsanwalt Professor Christian Schertz aus Berlin.

Prof. Dr. Christian Schertz ist einer der bekanntesten Medienanwälte im deutschsprachigen Raum. Zu seinen Klienten gehören namhafte Personen des öffentlichen Lebens © Till Brönner

Prof. Schertz, welchen Eindruck haben Sie bisher vom Prozess von Johnny Depp und Amber Heard?

Auf menschlicher Ebene ist es ziemlich katastrophal. Dort ist ein Paar, das sich einmal offensichtlich geliebt hat, und es äußert sich nunmehr in einer Detailtiefe über seine Privat- und Intim-Beziehung vor der Weltöffentlichkeit. Damit geben Johnny Depp und Amber Heard jeglichen Schutz auf. Weltweit macht sich Voyeurismus breit – selbst in meinem Bekannten- und auch Kollegenkreis gibt es Leute, die es sich regelmäßig ansehen. Mit dieser Fernsehübertragung werden die niedrigsten Bedürfnisse des Menschen befriedigt. Sensationsgier. Ich verstehe, warum es sich die Zuschauer ansehen, aber es ist kaum begreifbar, was es für die Betroffenen bedeutet. Ich gucke es mir bewusst nicht an. Ich setze mich stark für den Schutz der Privatsphäre ein. Jeder hat das Recht, mit seinen privaten Problemen alleingelassen zu werden. Die Amerikaner nennen das sogar "the right to be let alone".

Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit für einen Anwalt in diesem Prozess?

Meines Erachtens hat die Öffentlichkeit dort nicht viel zu suchen. Johnny Depp und Amber Heard verklagen sich nicht nur gegenseitig wegen Verleumdung und verlangen Schadenersatz, sondern werfen einander auch noch Gewalt vor. Das sind Punkte, die man in einem Zivilprozess verhandelt und nicht vor der Weltöffentlichkeit. In einem solchen Prozess würde man in Deutschland die Öffentlichkeit ausschließen lassen. Zudem sind auch Fernsehaufnahmen von laufenden Gerichtsverhandlungen in Deutschland verboten. In den USA haben sie hingegen eine Jury und so ist es den Anwälten wichtig, die Medien und die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen – weil das nicht zuletzt die Entscheidung beeinflusst. In Deutschland entscheiden Berufsrichter nach Sach- und Rechtslage im Namen des Volkes, dort entscheidet das Volk durch die Laienrichter. Damit geht eine gewisse Willkür einher. Es geht oft schlicht um Sympathie und nicht so sehr ums Recht.

Welcher Sieg ist denn wichtiger: die Entscheidung der Jury oder der Blick der Weltöffentlichkeit?

Für Johnny Depp ist es im Hinblick auf künftige Filme oder Werbepartnerschaften wichtiger, die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen, als den Prozess zu gewinnen. Möglicherweise geht es so aus, dass er in der Öffentlichkeit gewinnt, aber den Prozess verliert, weil bestimmte Beweise nicht geführt werden können.

Was wäre Ihre Vorgehensweise in solch einer Lage?

Wir empfehlen unseren Mandanten, sich gar nicht zu äußern, wenn sie einem öffentlichen Vorwurf ausgesetzt sind. Vielmehr prüfen wir, ob dann überhaupt über diesen Vorwurf berichtet werden darf. Der Schutz der Reputation ist das Hauptziel. Im Fall von Johnny Depp und Amber Heard würden mir ehrlich gesagt nicht mehr viele Ratschläge einfallen.

Depp und Heard haben neben ihren Anwaltsteams auch noch PR-Teams. Gibt es das auch in Deutschland und falls ja, wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Wir haben dieses Thema häufig, wenn wir eine Person aus dem öffentlichen Leben oder ein Unternehmen vertreten. Ich halte gerade in einer solchen Krisenlage am meisten davon, das aus einer Hand zu machen, da jede Äußerung in der Öffentlichkeit auch rechtliche Relevanz hat. Ich fungiere dann als Anwalt, bespreche aber auch die medialen und rechtlichen Folgen von öffentlichen Äußerungen zu einem Vorwurf durch den Betroffenen. In Deutschland ist es oftmals besser, sich zunächst nicht zu äußern. Den Medien muss man begreiflich machen, dass sie nicht immer sofort berichten dürfen. Der einseitige Vorwurf eines Übergriffs reicht nicht aus, dass darüber berichtet werden darf, sagt das deutsche Recht, vielmehr bedarf es eines "Mindestbestand an Beweistatsachen". Wenn die Vorwürfe bekannt werden, muss man im Einzelfall überlegen, wie man reagiert. Aber auch da gilt: Weniger ist mehr. Man darf nicht vergessen, dass diese "Jetzt rede ich"-Geschichten noch nie einem Prominenten geholfen haben. Er macht die Story damit nur größer. Deshalb kann es zu Konflikten mit Kommunikations-Teams kommen, die unbedingt in der Öffentlichkeit reden wollen.

Der Grund, nicht über Vorwürfe in der Öffentlichkeit zu sprechen, ist, um eine Stigmatisierung des Beschuldigten zu verhindern?

Es gilt die Unschuldsvermutung – ist der bloße Vorwurf aber einmal im Raum, bleibt nach unserer Erfahrung immer etwas hängen. Erweist sich der Vorwurf im Nachhinein als falsch, ist es für den Betroffenen sehr, sehr schwer, dort anzuknüpfen, wo er vorher war.

Sehen Sie ein Szenario, wo Sie Ihrem Mandanten empfehlen würden, öffentlich Stellung zu beziehen?

Wenn der Vorwurf publik gemacht wurde und man die Geschichte nicht mehr eingefangen bekommt, macht es manchmal Sinn, sich zu äußern. Aber man öffnet damit eine Tür, die man nicht mehr schließen kann. Das gilt es genau abzuwägen.

Was sagen Sie einem Mandanten, wenn gegen ihn Vorwürfe erhoben werden? Der natürliche Impuls ist es ja – vor allem wenn die Vorwürfe falsch sind –, für sich einzutreten und seine Sicht der Dinge zu erzählen.

Das ist der natürliche Reflex, ja. Wir müssen als Anwälte diesem Impuls etwas entgegensetzen und dem Mandanten ausreden, dass er sich öffentlich äußert, weil er damit im Zweifel nichts gewinnen, sondern nicht selten nur verlieren kann. Das ist oftmals nicht einfach.