von Tina Pokern Rupert Murdoch soll schon wieder Single sein. Nur rund zwei Wochen nach der Verlobung hat der 92-Jährige Medienunternehmer diese wohl schon wieder gelöst. Die Religion soll die Turteltauben entzweit haben.

Einmal wollte Rupert Murdoch es noch tun: heiraten. Viermal hat der 92-Jährige bereits "Ja" gesagt, Ann Lesley Smith aber sollte, so Murdoch zur "New York Post", seine letzte Frau werden. Doch gerade mal rund zwei Wochen nach Bekanntgabe der Verlobung soll die große Liebe schon wieder verpufft sein. Wie die "Vanity Fair" unter Berufung auf Murdoch nahestehenden Quellen berichtet, sei die Verlobung "abrupt" aufgelöst worden. Grund für die Kehrtwende sollen die religiösen Ansichten Smiths sein.

Smith und Murdoch sollen sich laut "New York Post" im vergangenen September auf dem Weingut Moraga des Medienunternehmers in Kalifornien kennengelernt haben. Also nur etwa einen Monat nachdem die Scheidung des Vorsitzenden der Fox Corporation mit Frau Nummer vier, dem Model Jerry Hall, offiziell war.

Rupert Murdoch: Liebe versus Religion

Die Liebe zu der früheren Polizei-Geistlichen Smith gipfelte an St. Patrick's Day vorerst im Heiratsantrag. "Sehr nervös" sei der Multimillionär dabei gewesen, erzählte er damals im Interview mit der "NYP". "Ich hatte große Angst davor, mich erneut zu verlieben – aber ich wusste, dass es mein letztes Mal wird. Das sollte es jedenfalls sein. Ich bin glücklich." Die Hochzeitsfeier sollte im Sommer stattfinden. Der Termin ist jetzt aber wohl gestrichen.

Denn Murdoch soll sich "angesichts der offenherzigen evangelikalen Ansichten" seiner Verlobten Smith "zunehmend unbehaglich gefühlt" haben, so die Quelle gegenüber "Vanity Fair". Eine offizielle Bestätigung der Lösung der Verlobung steht gegenwärtig noch aus.

Nach sechs Jahren Ehe von Rupert Murdoch und Jerry Hall vor dem Aus: Seine Frauen, ihre Männer 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Ihre Liebe überraschte viele: 2015 wurde bekannt, dass Medienmogul Rupert Murdoch und Ex-Model Jerry Hall ein Paar sind. Sie sollen sich über seine Schwester Janet Calvert-Jones und deren Tochter Penny in Australien kennengelernt haben. Im März 2016 heirateten Murdoch und Hall in London im Beisein ihrer Kinder aus früheren Beziehungen. Ebenso überraschend kommt nun sechs Jahre später die Nachricht, dass sich das Paar scheiden lassen will. Für den 91-Jährigen war es die vierte, für Hall die erste Ehe. Mehr

Rupert Murdoch ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt und durchaus umstritten. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung "Wall Street Journal" in den USA und in Großbritannien das Boulevardblatt "Sun" und die Zeitung "The Times". Vor seiner Ehe mit Jerry Hall war Murdoch bereits mit Patricia Booker, Wendi Deng und Anna Törv verheiratet.

Quelle: Vanity Fair, New York Post, mit Material von spoton und AFP