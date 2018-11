Meg Ryan (56) will sich zum zweiten Mal vor den Traualtar wagen. Die Schauspielerin gab auf ihrem Instagram-Account die Verlobung mit Sänger John Mellencamp (67, "Hurts So Good") bekannt. Das Paar hatte zuvor eine längere On-Off-Beziehung geführt.

Die "Harry und Sally"-Darstellerin postete eine Zeichnung auf Instagram. Die zeigt ein Händchen haltendes Paar. Der männliche Part hat zudem eine Gitarre in der Hand. Dazu schrieb sie in Großbuchstaben nur: "Verlobt!". Laut der "New York Post" wurde die 56-Jährige bereits in New York mit einem Verlobungsring am Finger gesichtet.

Ryan und Mellencamp waren seit 2011 für drei Jahre ein Paar. Die Trennung gaben sie 2014 bekannt. Im letzten Jahr fanden Ryan und Mellencamp dann wieder zueinander. Von 1991 bis 2001 war Ryan mit Schauspielkollege Dennis Quaid (64) verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Jack Quaid (26). Für Mellencamp wäre es die vierte Ehe. Zuvor war er von 1992 bis 2011 mit Elaine Irwin (49), von 1981 bis 1989 mit Victoria Granucci und von 1970 bis 1981 mit Priscilla Esterline verheiratet.