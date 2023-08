Megan Fox ist unter die Dichterinnen gegangen: Im November soll ihr erster Lyrikband erscheinen. Es geht um das Thema Männer.

Model und Schauspielerin Megan Fox (37) wird einen Gedichtband veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel "Pretty Boys are Poisonous" (zu deutsch: Schöne Männer sind giftig) soll im November erscheinen.

"Ich habe ein Buch geschrieben"

Auf ihrer Instagramseite verkündete sie am Dienstag (8. August) stolz: "Ich habe ein Buch geschrieben." Ihr Freund Machine Gun Kelly (33) kommentierte den Beitrag und bekundete, dass er stolz auf sie sei. Fox informierte darüber, dass das Buch ab sofort vorbestellt werden könne und am 7. November im Handel erscheine. Gleichzeitig soll auch das Hörbuch erscheinen, das sie selbst liest.

Laut der offiziellen Inhaltsangabe des Buchverlags Simon and Schuster zeigt die dreifache Mutter in ihrem Buch-Debüt "den Fans ihren bösen Humor durch eine herzzerreißende und düstere Gedichtsammlung". In mehr als 70 Gedichten zeichne Fox alle Arten auf, "wie wir uns in die Form derer einfügen, die wir lieben, auch wenn das bedeutet, dass wir uns dabei verlieren".

Über Geheimnisse und Sünden

Sie selbst erklärte laut Mitteilung des Verlags: "Diese Gedichte wurden geschrieben, um die Krankheit zu beseitigen, die sich aufgrund meines Schweigens in mir festgesetzt hatte. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse der Männer zu bewahren, und mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden." Nun lebe ihre Freiheit auf diesen Seiten. Sie hoffe, "dass meine Worte andere dazu inspirieren können, ihr Glück und ihre Identität zurückzugewinnen, indem sie mit ihrer Stimme das beleuchten, was in der Dunkelheit vergraben, aber nicht vergessen ist".Megan Fox wurde 2007 durch ihre Rolle in "Transformers" bekannt. Sie machte auch mit ihren Beziehungen viele Schlagzeilen. Von 2010 bis 2021 war sie mit "Beverly Hills, 90210"-Star Brian Austin Green (50) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. 2020 machte sie ihre Liebe zu Machine Gun Kelly öffentlich.