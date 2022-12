2023 mal was Neues probieren? Megan Fox bittet Followerinnen um Bewerbungen als "girlfriend"

von Christina Klein Männer und Frauen liegen der Hollywood-Schönheit Megan Fox zu Füßen. Nun ruft die Schauspielerin alle Frauen dazu auf, sich bei ihr für eine Dreiecksbeziehung zu bewerben.

Seit Megan Fox ihre Ehe mit Brian Austin Green hinter sich gelassen hat, fallen sie und ihr neuer Freund Machine Gun Kelly immer wieder durch ihre Extravaganz auf. Aussagen wie, sie würden gegenseitig das Blut des anderen trinken, um ihre Verbindung zu stärken, oder Aufforderungen wie: "Töte mich oder mach mir ein Baby" gehören mittlerweile in Fox' Alltag.

Das polarisierende Pärchen sucht nun bei Instagram eine dritte im Bunde. Die 36-Jährige postete am vergangenen Freitag ein Bild von sich, welches einen sehr tiefen Einblick in ihr Dekolleté offenbarte und schrieb dazu: "Suche aktuell eine Freundin. Bewerbungen bitte per Privatnachricht einreichen".

Megan Fox ist bisexuell

Vermutlich meint Fox hiermit jedoch keine beste Freundin, sondern eher eine wahre Busenfreundin. Der Begriff "girlfriend" wird im Englischen einer weiblichen Partnerin zugeordnet. Es ist bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Freund sexuell offen sind. So sagte Fox schon in einem Interview von 2009 dem "Fox Esquire": "Ich denke, Menschen werden bisexuell geboren und treffen unbewusste Entscheidungen basierend auf dem Druck der Gesellschaft." Sie selbst sagt auch, dass sie auf Männer und Frauen stehe und unterstreicht diese Aussage mit regelmäßigen Statements bei Instagram. "Seit über zwei Jahrzehnten das B in #LGBTQIA", beschriftete sie letztes Jahr ein Selfie während des Pride Month und zeigte eine Regenbogen-Maniküre.

Auch ihr Verlobter kommentiert die Aufforderung zur Bewerbung wohl ganz folgerichtig mit den Worten: "Ich glaube nicht, dass du den Speicherplatz hast, für so viele Anfragen". Und auch ihre Follower sind natürlich völlig aus dem Häuschen, dass Fox ihnen eine derartige Chance gibt. Selbst die Schauspielkollegin Anna Akana kommentiert das Posting in Großbuchstaben mit den Worten: "MEGAN, DU KANNST UNS NICHT DERARTIGE HOFFNUNG MACHEN". In diesem Sinne einen guten Rutsch ins neue Jahr als eventuelle neue Spielgefährtin von Megan Fox.

