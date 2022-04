Ihre Verlobung feierten Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly im wahrsten Sinne des Wortes blutig. Nun hat Fox erzählt, dass die beiden häufiger das Blut des anderen trinken und was es damit auf sich hat.

Die Nachricht der Verlobung von Schauspielerin Megan Fox und Sänger Machine Gun Kelly (MGK) aka Colson Baker im Januar sorgte dafür, dass so manchem Fan weich in den Knien wurde. Und zwar nicht allein aufgrund eines Übermaßes an Romantik. Für Aufsehen sorgte viel mehr ein Nebensatz, mit welchem Fox die Verlobung auf ihrer Instagram-Seite kommentierte. Sie habe "Ja" gesagt, schrieb sie damals, "und dann haben wir das Blut des anderen getrunken". In einem Interview, welches Fox der britischen "Glamour" gab, bestätigte die Schauspielerin jetzt, dass es sich damals nicht nur um leere Worte handelte. Das Paar trinke tatsächlich das Blut des anderen.

"Also, ich glaube, das Wort 'Bluttrinken' könnte die Leute in die Irre führen, oder sie stellen sich vor, wir hätten Kelche und würden wie in Game of Thrones das Blut des anderen trinken", sagte sie. Es handele sich dabei aber nur um ein paar Tropfen, die sie "gelegentlich zu rituellen Zwecken" zu sich nähmen. So erzählte die 35-Jährige, dass sie Tarotkarten lesen, sich mit Astrologie und weiteren metaphysischen Praktiken und Meditationen beschäftige. "Und ich führe Rituale bei Neumond und Vollmond durch und all sowas", erklärte Fox.

Megan Fox und Machine Gun Kelly: Bluttrinken als Ritual

Das Bluttrinken sei ein Teil dieser Rituale oder werde aus einem bestimmten Grund durchgeführt, allerdings sehr kontrolliert. "So nach dem Motto: 'Lasst uns ein paar Tropfen Blut vergießen und jeder trinkt es"", so Fox. Ihr Verlobter Baker hingegen sei diesbezüglich weniger kontrolliert. Sie beschreibt ihn als planlos, hektisch und chaotisch. Er sei bereit, "sich einfach mit Glasscherben die Brust aufzuschneiden und zu sagen: 'Nimm meine Seele'". Eine übertriebene Darstellung, wie Fox in dem Interview lachend einräumte. Exakt so spiele sich das nicht ab. "Vielleicht nicht genau so, aber in einer Variation ist das schon oft passiert", führte sie aus.

Das Blut spielt in der Beziehung des Paares auch an anderer Stelle ein Rolle. Colson Baker trinkt nicht nur das Blut seiner Liebsten, er trägt auch einen Tropfen davon an einer Kette um den Hals. So kommentierte der Musiker ein Foto des Paares im Februar auf Instagram mit den Worten: "Ich trage dein Blut um meinen Hals." Fox und Machine Gun Kelly sind nicht das erste Promipaar, welches seine Liebe auf diesem ungewöhnlichen Weg zelebriert. Auch Angelina Jolie und Ex Billy Bob Thornton trugen einst solche Ketten.

