Wie steht es eigentlich um die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly? Ein Insider spricht davon, dass derzeit "alles großartig" sei.

Das Liebes-Wirrwarr um Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) könnte ein Ende haben. Nachdem es laut Medienberichten in den vergangenen Monaten nicht immer unbedingt rosig für die Beziehung ausgesehen haben soll, scheint das Paar näher zusammengewachsen zu sein.

"In letzter Zeit lief alles großartig zwischen Megan und Machine Gun Kelly", soll nun eine anonyme Quelle "Entertainment Tonight" verraten haben. Die Schauspielerin und der Rapper seien in ihrer Beziehung an einem "wirklich guten Platz und haben daran gearbeitet, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen".

Sie schmieden gemeinsam Zukunftspläne

"Sie sind wieder komplett zusammen und genießen es", ist sich der Insider sicher. Demnach sollen Megan Fox und Machine Gun Kelly auch gemeinsame Zukunftspläne schmieden und etwa darüber sprechen, wie es mit ihrer Verlobung und Hochzeitsplanung weitergehen soll.

Im Februar hatte es erste Gerüchte über mögliche Beziehungsprobleme gegeben. Im Mai kursierten schließlich Spekulationen rund um eine angebliche Trennung und anschließende Versöhnung. "Er tut alles, was er kann, um sie zurückzubekommen, und sie lässt ihn dafür arbeiten", erklärte ein Insider vor wenigen Wochen dem "People"-Magazin. Die Hochzeitsplanung sei zu diesem Zeitpunkt "auf Eis" gelegen. Wenige Tage später hieß es abermals aus anonymer Quelle: "Sie sind wieder zusammen. Sie haben eine Therapie ausprobiert. Die Dinge sind aber immer noch nicht wieder normal."

Im Sommer 2020 hatte Fox kurz nach einer Trennung von ihrem Ex-Mann, Brian Austin Green (50), die Beziehung mit dem Rapper öffentlich gemacht. Ihre Verlobung gaben sie rund eineinhalb Jahre später, im Januar 2022, bekannt. Aus ihrer Beziehung mit Green hat Fox drei Söhne. Machine Gun Kelly, bürgerlich Colson Baker, ist Vater einer Tochter.