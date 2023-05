Megan Fox and Machine Gun Kelly in London.

Megan Fox und Machine Gun Kelly wurden gemeinsam in London gesichtet. Wie steht es um die Zukunft des Paares?

Ihre Liebe steht weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit: Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) scheinen weiter an ihrer Beziehung zu arbeiten. Gemeinsam wurde das Paar nun Händchen haltend auf dem Weg zu einem Event in London am vergangenen Dienstag (30. Mai) gesichtet. Um die Schauspielerin und den Musiker rankten sich zuletzt Gerüchte über eine angebliche Trennung und Versöhnung.

In der vergangenen Woche erklärte eine Quelle dem US-Magazin "People": "Sie sind wieder zusammen. Sie haben eine Therapie ausprobiert. Die Dinge sind aber immer noch nicht wieder normal." Der Insider fügte an, dass Fox und MGK ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt hätten. "Sie haben keinen Hochzeitstermin. Megan scheint immer noch zu zögern. Sie hat einfach so viel Zeit in ihre Beziehung gesteckt. Es fällt ihr schwer, alles hinter sich zu lassen."

Beziehung nicht von Dauer?

"Er tut alles, was er kann, um sie zurückzubekommen, und sie lässt ihn dafür arbeiten", verriet zudem eine Quelle des "People"-Magazins über Machine Gun Kelly. Zwischen dem Paar sei jedoch immer noch "eine ungesunde Dynamik, und ihre Freunde glauben einfach nicht, dass dies von Dauer sein wird". Der Sänger wolle seine Verlobte aber nicht aufgeben. "Er kann gut mit ihren Kindern umgehen und ist sehr hilfsbereit."

Im Juni 2020 machte die dreifache Mutter Megan Fox, ihre Söhne stammen aus der Ehe mit US-Schauspieler Brian Austin Green (49), ihre Beziehung mit Machine Gun Kelly öffentlich. Am 12. Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Nach Gerüchten über eine angebliche Beziehungskrise zeigten sich die beiden im April wieder als Paar. Der Musiker und die Schauspielerin wurden bei einem Urlaub auf Hawaii gesichtet. Auf Bildern, die die "Daily Mail" veröffentlichte, waren sie Händchen haltend bei romantischen Strandspaziergängen zu sehen.

Zuletzt sollen sie sich auf einer Party anlässlich der "Sports Illustrated"-Bademodenausgabe das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit seit den Versöhnungsgerüchten gezeigt haben. Allerdings sollen sie nicht gemeinsam über den roten Teppich gelaufen sein.