Megan Fox und Machine Gun Kelly haben bei der Filmpremiere von "Good Mourning" am Donnerstag alle Blicke auf sich gezogen.

Sie waren am Donnerstagabend zweifellos der Hingucker auf dem roten Teppich in West Hollywood: Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (32) besuchten die Premiere des Films "Good Mourning", mit dem der Musiker sein Regie-Debüt feiert, in farblich abgestimmten Glamour-Outfits. Die Schauspielerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem rosafarbenen Paillettenkleid ohne Träger und mit hohem Beinschlitz. Ihr Verlobter wählte einen hochgeschlossenen, pinken Anzug mit Rosen-Prints von Dolce & Gabbana.

Fox stylte ihre brünetten Haare zu leichten Wellen. Beim Make-up betonte sie die Augen mit schwarzer Mascara und wählte zudem einen Lippenstift in Nude. Machine Gun Kelly verpasste seiner wilden, blonden Mähne einen hellpinken Anstrich. Die Komödie "Good Mourning" erscheint am 20. Mai in ausgewählten US-Kinos.

Verlobung im Januar

Machine Gun Kelly, sein bürgerlicher Name ist Colson Baker, und Megan Fox lernten sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen. Anfang Januar 2022 verlobten sie sich.