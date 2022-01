Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich verlobt - unter einem besonderen Baum und mit einem selbst kreierten Verlobungsring.

US-Schauspielerin Megan Fox (35) und US-Musiker Machine Gun Kelly (31), gebürtig Colson Baker, haben sich am Dienstag (11.1.) verlobt. Das gaben sie nun mit Clips auf ihren Social-Media-Accounts bekannt.

Der Antrag

In dem aus mehreren Perspektiven aufgenommenen und zusammengeschnittenen Video zeigt sie auf Instagram den Moment des Antrags unter einem für die beiden ganz besonderen Baum (Banyan-Feige). Zu hören ist lediglich Vogelgezwitscher.

Dazu schreibt die Schauspielerin: "Im Juli 2020 saßen wir unter diesem Banyan Baum. Wir baten um Magie. Wir waren uns des Schmerzes nicht bewusst, den wir in einer so kurzen, wilden Zeit gemeinsam durchstehen würden. Nicht wissend, welche Arbeit und Opfer die Beziehung von uns verlangen würde, aber berauscht von der Liebe. Und dem Karma", so Fox.

Und sie erzählt weiter: "Eineinhalb Jahre später, nachdem wir gemeinsam durch die Hölle gegangen waren und mehr gelacht hatten, als ich es mir je hätte vorstellen können, machte er mir einen Heiratsantrag. Und wie in jedem Leben vor diesem, und wie in jedem Leben danach, habe ich Ja gesagt." Dann fügt sie noch hinzu: "...und dann tranken wir das Blut des anderen".Als er vor ihr auf die Knie geht, trägt sie einen schwarzen Zweiteiler und ist barfuss, er hat sich für ein schwarz-weißes Paillettentop und eine schwarze Hose entschieden.

Dieser Clip wurde binnen weniger Stunden bereits 11,2 Millionen Mal geklickt.

Der Ring

Machine Gun Kelly zeigt auf seinem Instagram-Account einen ergänzenden Clip: Zu sehen ist der ungewöhnliche Verlobungsring, den er mit Hilfe von Stephen Webster selbst entworfen hat, an der Hand seiner Verlobten. Der Ring besteht aus einem Smaragd und einem Diamanten im Birnenschliff. Die spitzen Seiten sind einander zugewandt.

In der Bildunterschrift seines Posts erklärt Kelly das Design: "Ich weiß, dass die Tradition einen Ring vorsieht, aber ich habe ihn mit Stephen Webster so entworfen, dass er aus zwei besteht: der Smaragd (ihr Geburtsstein) und der Diamant (mein Geburtsstein) sind auf zwei magnetischen Dornenbändern gefasst, die sich als zwei Hälften der gleichen Seele zusammenschließen und das undurchsichtige Herz bilden, das unsere Liebe ist", schreibt er.

Außerdem verrät er zum Antrag: "Unter denselben Zweigen, unter denen wir uns verliebt haben, brachte ich sie zurück, um sie zu fragen, ob sie mich heiraten will." Weiter schreibt er: "Ja, in diesem Leben und jedem Leben."

In den Stories zeigt der Bräutigam in spe dann noch, wie die beiden sich auf ein mit Rosenblättern betreutes Bett fallen lassen. Jetzt ist sie nur noch im Morgenmantel und er in eine legere Hose gekleidet.

Neue Liebe nach langjähriger On-Off-Beziehung

Megan Fox war seit 2004 in einer On-Off-Beziehung mit US-Schauspieler Brian Austin Green (48, "Beverly Hills, 90210). Im Juni 2010 feierten sie ihre Hochzeit. Kurz vor dem Zehnjährigen gaben sie ihre Trennung bekannt. Die drei gemeinsamen Söhne kamen 2012, 2014 und 2016 zur Welt. Er brachte einen weiteren Sohn (geb. 2002) mit in die Ehe.

Ende Juli 2020 bestätigten Fox und Baker ihre Beziehung.