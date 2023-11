Von wegen Geister und Skelette: Viele Promis schlüpften dieses Jahr in Kostüme, die von berühmten Kollegen und Filmfiguren inspiriert waren.

"Halloween ist mein Lieblingstag im Jahr", sagt Model Heidi Klum (50) - und das empfinden wohl viele andere Prominente auch so. Vor allem in den USA wurden die VIPs rund um den 31. Oktober jedenfalls wieder richtig kreativ. Auffällig: Viele verwandelten sich in andere bekannte Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Musik.

Lizzo als Tina Turner

Sängerin Lizzo (35) etwa huldigte einer Rocklegende. Sie schlüpfte zur "Ehrung" in die Kleidung und Perücke von Tina Turner (1939-2023). Die Verwandlung in die berühmte Musikerin machte ihr ziemlichen Spaß, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist. Dort posierte sie ausgelassen im Turner-Stil.

Ozzy Osbourne und Ehefrau Sharon als Kanye West und Bianca Censori

Sehr augenzwinkernd verkleideten sich Metal-Legende Ozzy Osbourne (74) und seine Frau Sharon (71) zu Halloween: Sie nahmen sich die dann doch ein wenig skurrilen Looks zur Inspiration, die Rapper Kanye West (46) und seine Partnerin Bianca Censori während ihres diesjährigen, skandalträchtigen Italien-Urlaubs zeigten.

Der 74-jährige Osbourne war dementsprechend unter einer schwarzen Vermummung nicht wirklich zu erkennen, während Sharon Osbourne den "Nackt-Look" von Censori kopierte, und sich lediglich ein Kissen vor den Körper hielt.

Kourtney Kardashian als Kim Kardashian

Die hochschwangere Kourtney Kardashian (44) nutzte ihren großen Babybauch und kopierte einen ikonischen Auftritt ihrer Schwester Kim (43). Die hatte 2013 ihre damaligen Schwangerschaftskurven im engen Blumen-Kleid auf der Met-Gala in New York präsentiert.

Jessica Alba als Britney Spears

Schauspielerin Jessica Alba (42) ging zur "Casamigos Halloween Party" als Britney Spears (41). "Eine Ikone", schrieb sie auf Instagram und posierte zusammen mit einer Freundin in legendären Looks des Popstars. Alba trug dabei einen durchsichtigen, hautengen Anzug wie einst Spears im Musikvideo zu ihrem Hit "Toxic". Zur gleichen Party kam auch Spears-Freundin Paris Hilton (42) in einem Look aus diesem Video: Sie wählte die berühmte blaue Flugbegleiterinnen-Uniform. Später verkleidete sich die Hotel-Erbin auch noch als Sängerin Katy Perry (39) im Fliegenpilz-Outfit.

Auch Filmfiguren waren hoch im Kurs

Sängerin Ariana Grande (30) drehte die Uhr auf 1995 zurück und verwandelte sich in den Charakter von Elizabeth Berkley in "Showgirls". Unterstützt wurde sie dabei von einer Freundin.

Ebenfalls eine Zeitreise zu Halloween unternahmen Hailey (26) und Justin Bieber (29): Sie huldigten der ikonischen "Familie Feuerstein". Zur Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los Angeles kamen sie als Steinzeitmensch Fred Feuerstein und dessen Tochter Pebbles.

Den Horrorfilm "Chucky - Die Mörderpuppe" nahm sich Sänger Ed Sheeran (32) zum Vorbild. Er zeigte sich auf seiner Instagramseite in seiner Variante der berühmten Horrorfigur.

Rapper Sean Combs (53) hüllte sich indes für Halloween in ein täuschend echtes Batman-Kostüm. Auch das berühmte Batmobil des "Dunklen Ritters" durfte für die vollendete Verkleidung nicht fehlen. Das entsprechende, hochwertig produzierte Video, teilte Combs auf Instagram.

Skandal-Paar Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) wählte für eine Party "Kill Bill"-Kostüme, Sängerin Adele (35) zeigte sich bei einem Auftritt in Las Vegas als "Addams Family"-Charakter Morticia. Rapperin Ice Spice (23) stand in New Jersey als Zeichentrickfigur Betty Boop auf der Bühne. Kim Kardashian und ihre Tochter North West (10) ließen die Komödie "Clueless" von 1995 wieder aufleben.

Und auch bei Heidi Klums Halloween-Party in New York lagen einige der Gäste im Halloween-Trend 2023: Sängerin Camila Cabello (26) etwa erschien als Schauspielerin Anne Hathaway (40) im kultigen Disney-Film "Plötzlich Prinzessin". "GNTM"-Siegerin Vivien Blotzki (22) verwandelte sich in Sängerin Madonna (65) und Fotograf Thomas Hayo (54) in Keanu Reeves (59) Figur Neo aus den "Matrix"-Filmen.