Sie trägt Leggings und derbe Boots statt großer Robe: Neue Fotos zeigen Herzogin Meghan beim Wandern in Kalifornien. Es ist ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit nach der Krönung von König Charles III.

Während Royal-Fans am Wochenende gespannt nach London blickten, wo König Charles III. in einer feierlichen Zeremonie gekrönt wurde, gab es von Herzogin Meghan gar kein öffentliches Lebenszeichen. Weder offizielle Glückwünsche zur Thronbesteigung ihres Schwiegervaters noch ein neues Fotos zum vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie, der ebenfalls am Samstag gefeiert wurde. Doch nun sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, was Meghan am Sonntag gemacht hat: Sie war mit Freunden in der Nähe ihres Hauses in Montecito wandern.

Meghan geht am Krönungswochenende mit Freunden wandern

Auf den Bildern, die unter anderem die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte, ist die 41-Jährige in legerer Kleidung zu sehen. Sie trägt eine schwarze Leggings, ein ärmelloses T-Shirt, um die Hüften hat sie sich eine Jacke gebunden. Hut und Sonnenbrille schützen vor der kalifornischen Sonne, die Füße stecken in robusten Wanderstiefeln. Prinz Harry ist auf den Fotos nicht zu sehen.

Dafür wurde Meghan von Heather Dorak und Markus Anderson begleitet. Beide sind langjährige Freunde der Herzogin und waren 2018 auch zur Hochzeit mit Prinz Harry eingeladen. Anderson arbeitete zuletzt als Berater für die "Soho House"-Gruppe, Dorak ist Pilatestrainerin und hat zwei Söhne, die im gleichen Alter wie Meghans Kinder Archie und Lilibet sind.

Gut möglich, dass sie auch dabei waren, als Archies vierter Geburtstag am Samstag im Freundes- und Familienkreis gefeiert wurde. Meghan habe einen Zitronenkuchen mit Früchten aus dem eigenen Garten gebacken, berichteten mehrere Medien. Auch Prinz Harry soll nach seinem Auftritt bei der Krönung pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause gewesen sein.

Charles III. Outfits und Promis: Die Bilder aus der Westminster Abbey 1 von 22 Zurück Weiter 1 von 22 Zurück Weiter Joe Biden ist nicht bei der Krönung vor Ort. Als seine Vertretung reiste First Lady Jill Biden nach England – an ihrer Seite in der Westminster Abbey ist Enkelin Finnegan Biden. Mehr

Der 38-Jährige war am Freitag nach London gereist und hatte sich nur rund 28 Stunden in der Stadt aufgehalten. Während der zweistündigen Zeremonie in der Westminster Abbey saß er in der dritten Reihe, neben dem Mann seiner Cousine Eugenie. Nach dem Gottesdienst stieg Harry direkt in ein Auto, das ihn zum Flughafen brachte.

Die Einladung, an einem Familien-Lunch im Buckingham Palast teilzunehmen, habe er ausgeschlagen, worüber sein Vater Charles sehr enttäuscht gewesen sein soll. In einer Rede vor dem Essen erinnerte der König dann auch an jene Familienmitglieder, die nicht dabei waren, und wünschte Archie alles Gute zum Geburtstag, "wo auch immer er sein mag".

Quelle: "Daily Mail"