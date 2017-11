Erstmals öffentlich als Paar zeigen sich Markle und Prinz Harry im März 2017. Der Anlass ist die Hochzeit von Prinz Harrys bestem Freund Tom Inskip auf Jamaika. Mit ihrer Rolle als Anwaltsgehilfin Rachel in der TV­Serie „Suits“ gelingt Markle 2011 der Durchbruch als Schauspielerin. Sie muss dafür von L.A. nach Toronto umziehen, da die Serie in der kanadischen Stadt gedreht wird. Meghan Markle war schon einmal verheiratet. Die Ehe der Schauspielerin mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson wurde allerdings 2013 nach nur zwei Jahren geschieden. Schon bevor die Beziehung mit Harry offiziell bestätigt wurde, konnten ihre Follower bei Instagram Hinweise darauf in ihren Fotos entdecken: kuschelnde Bananen mit dem Kommentar „Schlaf gut, Kuss“ oder englischer Tee aus einer Elefantenkanne – Harrys Lieblingstier. Sie bezeichnet sich selbst als „Foodie“, also als jemanden, der Essen und Kochen liebt. Sehr freizügig gibt sich Meghan Markle 2006 als Assistentin in der US­-Ausgabe der TV­-Gewinn­ Show „Deal or No Deal“. Tief dekolletiert präsentiert sie den Koffer mit der Nummer 24. Ihre beiden Mischlingshunde Guy und Bogart stammen aus dem Tierheim. Die US-­Talkmasterin Ellen DeGeneres war an dem Tag zufällig auch im Tierheim und machte Markle auf die Hunde aufmerksam. Interessiert notierte die Presse, dass Meghan Markle kürzlich ein ähnliches Kleid der Designerin Diane von Fürstenberg trug wie Prinzessin Kate – allerdings in Blau und in der deutlich kürzeren Variante. Meghan Markles Leidenschaft für Yoga wurde früh geweckt. Ihre Mutter nahm sie als Kind oft zu ihren Kursen mit. Inzwischen gibt die 35­Jährige in ihrem erfolgreichen Lifestyle­Blog „The Tig“ selbst Yoga-Tipps. Seit Markle und Prinz Harry ein Paar sind, belagern Paparazzi regelmäßig ihr Haus in Toronto. Den geforderten Polizeischutz bekommt sie zwar nicht, doch Beamte klären sie über ihre Rechte gegen zudringliche Fotografen auf.