Eigentlich hätte er seine Tochter in der St. George's Chapel von Schloss Windsor zum Altar führen sollen, doch nach einer Herz-Operation musste Thomas Markle kurzfristig absagen. Das ewige Hin und Her um Markles Vater hatte Tage vor der Hochzeit die Schlagzeilen beherrscht. Am Ende verkündete die Braut in zwei Statements, dass ihr Vater nicht kommen könne und sie nun stattdessen von Prinz Charles in die Kirche begleitet werde.

Die Trauung seiner Tochter ließ sich Thomas Markle trotzdem nicht entgehen. Er soll sie in seiner Heimat Kalifornien auf dem Fernseher verfolgt haben. "Mein Baby sieht wunderschön und sehr glücklich aus. Ich wünschte, ich wäre dort und wünsche ihnen all meine Liebe und alles Glück", sagte der 73-Jährige im Interview mit "TMZ.com".



Thomas Markle sorgte vor der Hochzeit für Chaos

Dem US-Portal hatte Markle bereits mehrfach Auskunft gegeben. So gestand er unter anderem, dass er Paparazzifotos inszeniert hat, die ihn bei den angeblichen Vorbereitungen zur Hochzeit seiner Tochter zeigen würden. Auch seine Absage, weil er das Königshaus nicht blamieren wolle, überbrachte er via " TMZ", nur um kurz darauf doch wieder an der Hochzeit teilnehmen zu wollen. Schließlich konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Großbritannien reisen. Markle erlitt einen Herzinfarkt und musste operiert werden.

So viel Durcheinander war wohl selbst für die Hochzeitsplaner des britischen Königshauses zu viel. Denn im offiziellen Programm zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle stand noch, dass die Braut von ihrem Vater zum Altar geführt werde. Tatsächlich betrat die 36-Jährige zunächst allein die Kapelle, bevor Prinz Charles im Kirchenschiff übernahm. Er fühle sich "geehrt und dankbar", dass Prinz Charles an seine Stelle treten werde, ließ Thomas Markle vor der Trauung wissen - natürlich via "TMZ".