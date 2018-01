Am 19. Mai diesen Jahres werden sich Prinz Harry und Meghan Markle das Ja-Wort geben. Doch wenn auf Schloss Windsor die Hochzeitsglocken läuten, bedeutet das für Meghan mehr als nur ein romantischer Meilenstein. Denn die 36-Jährige muss sich den royalen Richtlinien anpassen. Ihre Schauspielkarriere hat sie bereits für ihren Verlobten an den Nagel gehängt. Und nun verabschiedete sich Meghan auch von all ihren Social Media Kanälen.Der perfekte Zeitpunkt, um noch einmal die besten Schnappschüsse der zukünftigen Prinzessin Revue passieren zu lassen. Denn ob lustige Selfies, traumhafte Urlaubbilder oder sportlich, sexy angehauchte Schnappschüsse – Meghan gab auf ihren Accounts stets einen sehr privaten Einblick in ihr Leben. So zeigte sie sich zum Beispiel im Spanienurlaub mit ihren Freunden Markus Anderson und Modedesignerin Misha Nonoo. Auch das entspannte Gläschen Wein durfte da natürlich nicht fehlen.

Oder dieser Schnappschuss: Wussten sie zum Beispiel das Meghan von ihrer Mutter liebevoll "Flower", zu deutsch Blume, genannt wird? Auch mit ihren beiden Hunden Guy und Bogart zeigte sich Meghan nur zu gerne auf ihren Social-Media-Kanälen. Labrador-Mischling Bogart musste sie übrigens für ihren Umzug nach London zurücklassen.

Meghan ist ein bekennender Foodie – sie liebt es zu essen und zu kochen. Einen perfekten Truthahn hat sie auch schon hinbekommen – und zeigte das auch stolz ihren Fans bei Instagram.

Dass Meghan sportlich ist, bewies sie ebenfalls auf ihrem Kanal. In einem knappen Bikini präsentiert sie uns ihre Yoga-Fähigkeiten. Fotos wie diese wird es in Zukunft leider nicht mehr geben. Doch für Gesprächsstoff wird Meghan wohl auch weiterhin sorgen – auch ohne Social-Media-Kanäle…