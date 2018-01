Viel wurde in den vergangenen Wochen und Monaten spekuliert. Spätestens seit Meghan Markle und Prinz Harry in ihrem Verlobungsinterview mit dem britischen Sender "BBC" zugaben, dass sie sich auf einem Blind Date – organisiert von einer gemeinsamen Freundin – kennenlernten, wollten viele Royal-Fans wissen, wer die mysteriöse Person ist, die das Traumpaar zueinander gebracht hat. Und es sind schon so einige Namen genannt worden: Jessica Mulroney, Meghans Stylistin, Designerin Misha Nonoo, ebenfalls eine gute Bekannte des Paares, oder auch Markus Anderson, der die beiden zu den "Invictus Games" im September vergangenen Jahres begleitet hatte.

Prinz Harry kennt die gemeinsame Freundin schon seit seiner Kindheit

Tatsächlich soll es laut "E! News" Violet von Westenholz, eine gute Freundin des Prinzen, gewesen sein. Die 33-Jährige habe schnell erkannt, wie gut die beiden zusammenpassen würden. Von Westenholz und Prinz Harry kennen sich schon seit Kindheitstagen – von Westenholzs Vater, Baron Piers von Westenholz, ein ehemaliger olympischer Skifahrer, ist gut mit Harrys Vater, Prinz Charles, befreundet. Die beiden Familien sollen sogar regelmäßig zusammen in den Skiurlaub gefahren sein.

Fullscreen





Von Westenholz war PR-Beauftragte des Modelabels Ralph Lauren, als sie Meghan Markle, die in der Vergangenheit mit der Marke zusammengearbeitet hat, kennenlernte. Am 30. Juni 2016 sollen die beiden Frauen sich bei einer Arbeitsveranstaltung erneut getroffen haben. Und kurze Zeit später, Anfang Juli 2016, trafen die 36-jährige "Suits"-Darstellerin und der Royal sich auf einem Blind Date in London.

Prinz Harry schüttete Violet von Westenholz sein Herz aus

Offenbar hatte sich die Nummer Fünf der britischen Thronfolge seiner guten Freundin anvertraut und ihr gestanden, dass er gerne jemanden kennenlernen würde, dies aber, aufgrund seiner Bekanntheit, nur selten von Erfolg wäre. "Als Harry Violet erzählte, dass es für ihn schwer sein, jemanden zu finden, sagte Violet ihm, sie habe womöglich das perfekte Mädchen für ihn", erzählte ein Vertrauter der beiden dem amerikanischen Magazin.

Von der britischen Zeitung "Daily Telegraph" auf die Gerüchte angesprochen, sagte von Westenholz nur: "Ich überlasse das anderen, zu sagen, wer es war. Es ist eine tolle Geschichte und die beiden werden sehr glücklich miteinander sein."

Ob sie tatsächlich verantwortlich für die royale Traumhochzeit in diesem Jahr ist, wird eventuell am 19. Mai, wenn Markle und Harry sich das Jawort geben, verraten: Schließlich müsste von Westenholz als der royale Amor eigentlich einen Ehrenplatz in der "St.-George’s-Kapelle" auf dem Gelände von Schloss Windsor bekommen.