Herzogin Meghan ist außergewöhnlich. Das ist ihren Fans nicht zuletzt seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry klar. Doch die 37-Jährige hat noch eine Besonderheit aufzuweisen, eine Fähigkeit, die sie mit nur 1 Prozent der Weltbevölkerung teilt. Laut der britischen Tageszeitung "The Sun" ist Meghan weder Rechts- noch Linkshänderin, sondern sie besitzt die Fähigkeit beide Hände gleichermaßen zu benutzen. Das nennt man Ambidextrie. Laut "The Sun" habe sie allerdings für viele Tätigkeiten eine Art Lieblingshand. So winke, schreibe und trage sie ihre Handtasche am liebsten mit der rechten Hand, beim Essen und Trinken hingegen bevorzuge sie die linke. Meghan soll eine sehr schöne Handschrift besitzen, sogar in der Vergangenheit Kurse in Kalligrafie gegeben haben. Im britischen Königshaus ist sie mit ihrer Fähigkeit allein. Ihr Ehemann, die Queen, Herzogin Kate und Prinz Charles sind Rechtshänder. Prinz William und sein Sohn George Linkshänder.