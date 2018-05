Thomas Markle (73) wird seine Tochter am Samstag zum Altar führen - trotz der angeblichen Enthüllung, dass er Paparazzi-Bilder von sich gestellt haben soll. Das berichtet zumindest "Mail Online". Sein Sohn, Thomas Jr. (51), erklärte demnach, sein Vater habe vor, sich bei Meghan (36) für die Tricks zu entschuldigen, ihm und seiner Familie sei das alles "zutiefst peinlich". Meghan Markle wird am kommenden Samstag auf Schloss Windsor Prinz Harry (33) heiraten.

In der britischen Presse wurde am Sonntag behauptet, dass Meghan Markles Vater heimlich mit einem Fotografen zusammengearbeitet haben soll, um im Vorfeld der königlichen Hochzeit eine Reihe von Bildern von ihm zu inszenieren. Angeblich dreht es sich dabei um die Fotos, auf denen zu sehen ist, wie bei Thomas Markle für seinen Anzug Maß genommen wird und er in einem Internetcafe nach Artikeln über die Hochzeit sucht. Der 73-Jährige, der zurückgezogen in Mexiko lebt, soll diese Schnappschüsse laut "The Mail on Sunday" mit einem US-Fotografen gestellt haben. Die Bilder seien demnach für eine sechsstellige Summe weltweit verkauft worden.

