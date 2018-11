Ihre Beziehung war schon von Beginn an stürmisch. Im Oktober 2016 wurde von britischen Medien vermeldet, Prinz Harry sei mit einer amerikanischen Schauspielerin zusammen. Schnell fiel der Name Meghan Markle. Auf Instagram teilte die 37-Jährige damals Fotos, die die Gerüchte zusätzlich befeuerten.

Meghan Markle: Zwei Monate vor dem Blind Date mit Harry kuschelte sie mit einem anderen

Wie man heute weiß, wurden die beiden von einer gemeinsamen Freundin verkuppelt. Markle und der 34-Jährige trafen sich im Juli 2016 bei einem Blind Date im "Soho House" in London. Mit dem exklusiven Mitglieder-Club verbindet die heutige Herzogin von Sussex viel. Sie ist nicht nur seit vielen Jahren regelmäßig in den Dependancen der Kette (unter anderem in Toronto, London, New York und Berlin), Markles Ex-Freund Cory Vitiello ist einer der Mitgründer des "Soho Houses" in Toronto. Auch ihn lernte der "Suits"-Star über gemeinsame Freunde kennen. Mit dem Unternehmer und Koch war Markle zwei Jahre lang zusammen.

Fullscreen

Ein Foto, das zuerst von "TMZ" veröffentlicht wurde, zeigt die beiden scheinbar verliebt. Es entstand offenbar im Mai 2016 im Restaurant "Atlas" in Toronto. Meghan sitzt auf Vitiellos Schoß, lacht ausgelassen, er küsst ihr dabei auf die Wange.

Auch Vitiello ist neu vergeben

Was zwischen Mai und Juli 2016 passierte und wieso die Beziehung gescheitert ist, wissen vermutlich nur die wenigsten. Gerüchten zufolge soll die Amerikanerin Vitiello aber nicht gesagt haben, dass sie sich neu verliebt habe. Stattdessen soll sie einfach aufgehört haben, auf seine Anrufe und Nachrichten zu antworten.

Vitiello selbst wollte diese Gerüchte nie kommentieren. Während seine Ex-Freundin die Herzen von Royal-Fans im Sturm eroberte, lernte der Unternehmer seine heutige Frau, die Sängerin Martina Sorbara, kennen. Die beiden sind mittlerweile Eltern eines kleinen Jungen.