Das wohl spektakulärste royale Großereignis des Jahres steht in den Startlöchern. Am 19. Mai diesen Jahres werden sich Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor das Ja-Wort geben. Die Vermählung wird, ganz im Zeichen des britischen Palastes, mit reichlich Traditionen gespickt sein. Und so könnte Meghan an ihrem großen Tag einen Brauch übernehmen, den einst die Mutter der Queen ins Leben gerufen hat: Die Verwendung des Brautstraußes. Bei ihrer Trauung im Jahr 1923 rief Queen Mom ein emotionales Ritual ins Leben. Der Hochzeitsstrauß wurde auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey gelegt – sie widmete die Blumen so all jenen, die zuvor im Krieg oder in militärischen Auseinandersetzungen getötet wurden. Den Brauch setzten übrigens nicht nur die Queen, sondern auch Prinzessin Diana und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit fort. Wir dürfen also gespannt sein, ob auch Meghan mit ihrem Brautstrauß ein Zeichen setzen wird.