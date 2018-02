Anfang Juli 2016 trafen sich Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Blind Date. Wie sie in ihrem Verlobungsinterview zugaben, wussten beide schnell: Das ist was Ernstes. Tatsächlich soll Markle während des ersten Treffens aber noch in festen Händen gewesen sein.



Von 2014 bis 2016 war Meghan Markle mit Cory Vitiello zusammen

Nach ihrer Scheidung von Trevor Engelson begann die Schauspielerin eine Beziehung mit dem kanadischen Starkoch Cory Vitiello. Die beiden lernten sich – genauso wie Markle und Harry – über gemeinsame Freunde kennen. Und obwohl ihre Beziehung nie wirklich ernst gewesen sein soll, wurden sie schnell zum It-Paar der kanadischen Promiszene. Vitiello ist Mitgründer des exklusiven "Soho House" in Toronto und leitete als Chef das angesagte Restaurant "The Harbord Room" in der kanadischen Metropole. Dort ging angeblich nicht nur Jake Gyllenhaal ein und aus, Markle selbst soll vor ein paar Jahren im "Harbord Room" ihren Geburtstag gefeiert haben.

Als Markle Prinz Harry kennen lernte, brach sie den Kontakt zu Vitiello ab

Als die 36-Jährige im Sommer 2016 nach London reiste und dort ihren zukünftigen Ehemann traf, soll die Beziehung von ihr und Vitiello schon kurz vor dem Aus gestanden haben. Doch statt ihrem Freund zu sagen, dass sie jemand Neues gefunden habe, soll sich Markle für einen anderen Weg entschieden haben. "Ghosting" heißt das Phänomen, wenn einer in der Beziehung den anderen ignoriert und nie das Gespräch sucht, um sich zu trennen. Von heute auf morgen soll Markle aufgehört haben, Vitiello auf seine Anrufe und SMS zu antworten, rief ihn angeblich nicht mehr an und brach den Kontakt so gänzlich ab. Wie die US-amerikanische "Life&Style" berichtet, sollen es am Ende gemeinsame Freunde gewesen sein, die dem Koch die schlechte Nachricht übermittelten: seine Freundin sei frisch verliebt und die Beziehung vorbei. Im März desselben Jahres hatte Vitiello noch ein Foto von Markle gepostet und seinen Stolz über ihre Ernennung zum "Global Ambassador" einer Wohltätigkeitsorganisation ausgedrückt.

Seit dem unschönen Ende und ihrer stürmischen Romanze mit dem britischen Royal soll die ehemalige "Suits"-Darstellerin Vitiello nicht mehr kontaktiert haben. Aus Angst, ihm zu begegnen, hätten Angestellte des "Soho Houses" offenbar keine Mühen gescheut, sie und Prinz Harry abzuschirmen, als das Paar dort in einem der Privatzimmer zu Abend aß.

Auf die Gerüchte angesprochen, seine Freundin hätte ihn für Harry abserviert, sagte Vitiello dem britischen "The Telegraph" nur: "Das kann ich nicht kommentieren."