Knapp sieben Jahre lang mischte Meghan Markle, alias "Rachel Zane" in der Erfolgsserie "Suits" die noble Anwaltswelt ordentlich auf. Doch wann immer es am Set zwischen den Protagonisten heiß herging, schlüpfte sie in die Rolle der Rachel. Zwei Jahre lang arbeitete Nicky Bursic als Nackt-Double von Meghan Markle. Auf Instagram beweist Nicky Bursic eindrucksvoll, warum sie für diesen Job bestens geeignet ist. Zahlreiche Schnappschüsse in hautengen Kleidern oder knappen Bikinis zeigen, was für einen traumhaften Körper Nicky Bursic hat – Ganz schön sexy ... Doch leider hat dieser Traumkörper bald ausgedient. Denn Meghan Markle hat ihren Job bei der Erfolgsserie an den Nagel gehängt, um im Mai ihren Verlobten Prinz Harry zu heiraten. Dann wird in Zukunft wohl eine andere Schauspielerin von Nicky's heißen Kurven profitieren ...