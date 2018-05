Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle laufen auf Hochtouren, doch eine entscheidende Frage ist zwei Tage vor dem großen Ereignis noch nicht geklärt: Wer wird die Braut zum Altar führen?



Anfang Mai verkündete der Kensington Palast offiziell, dass Thomas Markle seine Tochter an Prinz Harry übergeben werde. Dazu wird es nun nicht kommen. Nach seiner Herzoperation ist der 73-Jährige nicht in der Lage, nach Großbritannien zu reisen und dort am Samstag bei der Hochzeit seiner Tochter aufzutreten. "Leider kann mein Vater nicht zu unserer Hochzeit kommen", heißt es in einem Statement Markles, das der Kensington Palast via Twitter verbreitete.

Wird Meghan Markle von ihrer Mutter begleitet?

Am wahrscheinlichsten gilt bisher, dass Meghan Markle nun von ihrer Mutter Doria Ragland in die Kirche begleitet wird. Die beiden Frauen sollen laut Protokoll sowie gemeinsam mit dem Auto zu Schloss Windsor fahren. Gut möglich also, dass sie dann zu zweit den Gang der St George's Chapel entlangschreiten. So ungewöhnlich wie es zunächst klingt, ist das Szenario allerdings nicht. Auch Queen Victoria begleitete zwei ihrer Töchter bei der Hochzeit, nachdem ihr Mann Prinz Albert bereits verstorben war.



Eine weitere Variante wäre, dass Markle ihren Schwiegervater Prinz Charles an die Seite gestellt bekommt. Der 69-Jährige führte im Juni 2016 bereits die Patentochter von Lady Diana zum Altar. Alexandra Knatchbull heiratete damals den Geschäftsmann Thomas Hooper.

