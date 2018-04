Patrick J. Adams (36) weiß bereits, was er seiner Serienkollegin für ihre königliche Hochzeit schenken wird. Der "Suits"-Star erklärte laut "etonline.com" über das Geschenk für seine TV-Verlobte Meghan Markle (36), dass er dabei an ihre Gesundheit gedacht habe: "Wir haben versucht, uns zwischen einem Mixer und einem Brotbackautomaten zu entscheiden", sagte der Schauspieler, der offenbar auf ein klassisches Hochzeitsgeschenk setzt. Und die Entscheidung ist gefallen: "Sie wird sicher einen Standmixer brauchen", sagte er über Markle, die ein Fan von grünen Smoothies sein soll. Prinz Harrys (33) zukünftige Frau gilt zudem als Fitness-Liebhaberin, die regelmäßig joggt und Yoga liebt.

Ob er es selbst zur Hochzeit schaffe, wisse er noch nicht, erklärte Adams weiter. Den Smoothie-Maker soll sein ehemaliger Co-Star aber auf alle Fälle bekommen. Ein besonderer Gast wäre der kanadische Schauspieler allemal: Bevor Meghan Markle am 19. Mai Prinz Harry das Jawort gibt, wird sie Patrick J. Adams heiraten - zumindest im US-TV. Ihre beiden Figuren in der Anwaltsserie "Suits", Mike und Rachel, sollen in der letzten Folge von Staffel sieben den Bund der Ehe eingehen. Die Episode wird am 25. April ausgestrahlt.

Wie Meghan Markle wird dann auch Patrick J. Adams nach dem Staffelfinale nicht mehr in der Serie auftauchen. Als prominenter Neuzugang stößt Katherine Heigl (39, "Grey's Anatomy") in der achten Staffel zum Cast, wie der Sender USA Network mitteilte. Heigl wird demnach an der Seite von Gabriel Macht (46, Harvey Specter) Samantha Wheeler spielen, eine talentierte neue Partnerin in der Kanzlei Pearson Specter Litt. Neben Macht werden auch Sarah Rafferty (45) als Donna Paulsen und Rick Hoffman (47) als Lewis Litt weiter bei "Suits" zu sehen sein.