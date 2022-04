Meghan Markle hat in den Niederlanden ihre Fans mit einer selbstlosen Tat beglückt. Im Rahmen der Invictus Games zog sie ihren Mantel aus, damit ein Baby nicht weiter frieren musste.

Endlich mal wieder positive Schlagzeilen für Meghan und Harry. Die Herzogin von Sussex erntet gerade viel Lob für eine gute Tat. In den Niederlanden nimmt sie aktuell mit ihrem Gemahl, Prinz Harry an den Invictus Games teil. Dort zog Markle am Freitag alle Blicke auf sich, weil sie sich auf dem Weg zum Veranstaltungsort in Den Haag ihres Mantels entledigte und ihn einer Frau gab, die mit diesem ihr Baby einwickelte. Die Bilder sorgten auf den sozialen Netzwerken schnell für Aufsehen.

"Auf dem Weg zum Veranstaltungsort wurde das Paar von Wettbewerbern und Familienmitgliedern des #TeamNetherlands eskortiert, von denen eine stolz ein Neugeborenes trug", schrieb der königliche Reporter Omid Scobie zu dem Video, das er auf Twitter teilte. Es zeigt Markle neben der Frau, die ihr Baby in den langen, kamelfarbenen Mantel gehüllt, auf dem Arm trägt. Als Markle den plötzlichen Temperatursturz gemerkt habe, so Scobie, "übergab Meghan der Mutter schnell ihren Mantel, um das Baby warm zu halten."

Meghan Markles Fans sind voll des Lobes

Es dauerte nicht lange, bis Fans, angefeuert von Meghans Akt der Fürsorglichkeit, die Sprache auf Prinzessin Diana brachten. So zitiert der "Independent" Fans mit den Worten: "Harry hat eine erstaunlich fürsorgliche Frau gefunden. Seine Mutter wäre stolz" und "Eine gute Mutter ist eine gute Mutter für Jedermanns Kind". Meghan habe sich, war online auch zu lesen, trotz allem nicht verändert, sei immer noch freundlich und fürsorglich.

Es ist das erste Mal, dass Prinz Harry und seine Frau seit dem überraschenden Rückzug aus der Königsfamilie vor zweieinhalb Jahren wieder gemeinsam in Europa sind. Harry, der selbst als Soldat in Afghanistan war, hatte die Invictus Games, ein Sportwettbewerb für Kriegsverletzte, 2014 gegründet. In diesem Jahr werden mehr als 500 Veteranen aus 20 Ländern teilnehmen. Die vergangenen zwei Jahre haben die Spiele corona-bedingt allerdings nicht stattfinden können. Die Wettkämpfe sollen bis zum nächsten Freitag laufen. Am Donnerstag hatte das Paar außerdem Königin Elizabeth II. in Großbritannien besucht.

Quelle: Independant, Deutsche Presse-Agentur