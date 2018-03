Inmitten der stressigen Hochzeitsvorbereitungen hat Meghan Markle (36, "Suits") offenbar doch Zeit gefunden, ihren Junggesellinnenabschied zu feiern. Wie das Portal "Us Weekly" unter Berufung auf einen Insider berichtet, haben Freunde der Verlobten von Prinz Harry (33) am vergangenen Wochenende eine Party im Spa des Soho Farmhouse organisiert. Das Hotel befindet sich anderthalb Autostunden von London entfernt, in der malerischen Landschaft Cotswolds.

Das Soho Farmhouse ist aber nicht nur irgendein Luxus-Ressort, sondern für Prinz Harry und Meghan Markle auch von besonderer Bedeutung. Wie "Us Weekly" schreibt, hätte sich das Paar dort oft zu Dates getroffen. Insgesamt umfasst die Anlage 100 Hektar Land in Oxfordshire. Auf der gesamten Fläche sind luxuriös eingerichtete Hütten und Ferienhäuser verteilt. Außerdem finden sich dort Innen- und Außenpools, ein Kino in einer Scheune, Tennisplätze und eben ein Wellnessbereich mit Sauna.

Organisiert wurde Markles Junggesellinnenabschied offenbar von "Soho House"-Chef Markus Anderson und Modedesignerin Misha Nonoo, die das Pärchen Gerüchten zufolge verkuppelt haben sollen.