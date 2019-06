Lange, bevor Meghan Markle sich in Prinz Harry verliebte und ins britische Königshaus einheiratete, war sie vielen Fernsehfans ein Begriff: Zwischen 2011 und 2018 spielte sie in insgesamt 108 Folgen der amerikanischen TV-Serie "Suits" die Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel Zane, die eine Liaison mit der von Schauspieler Patrick J. Adams dargestellten Hauptfigur Mike Ross eingeht, den sie in der siebten Staffel schließlich heiratet.

Kurz darauf heiratete die Schauspielerin auch im echten Leben und verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Großbritannien. Aus diesem Grund hängte sie ihre Schauspielkarriere vorübergehend an den Nagel und stieg aus der Serie aus. In der in wenigen Wochen startenden achten Staffel wird sie nicht mehr dabei sein. Oder doch?

Meghan Markle im "Suits"-Trailer

Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zu der neuen Season weckt bei vielen Fans die Hoffnung, es könne ein Wiedersehen geben mit Meghan Markle. Denn die Herzogin von Sussex taucht darin gleich mehrfach auf.

Im Netz herrschte deshalb einige Aufregung. Zumal britische Medien vor einiger Zeit von Gedankenspielen berichtet hatten, die Frau von Prinz Harry zumindest für einen kurzen Auftritt zurückzuholen. Die britische Tageszeitung "Daily Mirror" schrieb damals unter Berufung auf den Fernsehsender NBC Universal, es sei ein Cameo-Auftritt von weniger als zwei Minuten geplant. Um es der Herzogin leicht zu machen, solle die Szene sogar in Großbritannien gedreht werden. Dafür seien die Serienmacher bereit, eine Summe von "mehreren Millionen Dollar" zu zahlen.

Das Auftauchen Meghans in dem Video nährt nun die Hoffnungen, sie könne das Angebot angenommen haben. Dagegen spricht jedoch, dass es sich ausschließlich um alte Szenen aus den vorherigen Staffeln handelt. Wenn Markle den Job tatsächlich angenommen hätte, wäre das mit Sicherheit durchgesickert. So bleibt "Suits"-Fans wohl nur eine Möglichkeit, wollen sie die Herzogin wieder an der Seite von Patrick J. Adams sehen: Sie müssen die alten Folgen anschauen.

Die finale Staffel der Serie "Suits" startet am 17. Juli in dem amerikanischen Sender USA Network.

