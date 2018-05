In der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor steigt Samstagmittag die Hochzeit des Jahres. Bereits zuvor wurden viele Details der Trauung bekannt, wie zum Beispiel die Ehegelübde der beiden. Meghan Markle (36) wird ihrem zukünftigen Ehemann in der Zeremonie keinen Gehorsam versprechen. Prinzessin Diana (1961-1997) hatte bei ihrer Hochzeit mit Prinz Charles (69) 1981 erstmals das Wort "Gehorsam" aus dem Eheversprechen gestrichen. Eine Tradition, die Herzogin Kate (36) 2011 fortführte. Sie versprach Prinz William (35) stattdessen, ihn "zu lieben, zu trösten, zu ehren und für ihn zu sorgen".

Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin werden sich ganz klassisch gegenseitig versprechen, "in guten und in schlechten Zeiten, in Reichtum und in Armut, in Krankheit und in Gesundheit", sich zu lieben und zu ehren, "bis dass der Tod uns scheidet". Im Laufe der Trauung geloben sie zudem einander zu lieben, zu trösten, zu ehren und zu beschützen und einander für den Rest ihres Lebens treu zu sein.

Meghan wird ihrem Bräutigam demnach erklären: "Ich, Meghan, nehme dich, Harry, zu meinem Ehemann, von jetzt an bis ans Ende unserer Tage; in guten und in schlechten Zeiten, in Reichtum und in Armut, in Krankheit und in Gesundheit (...)".

Die Queen versprach Gehorsam

Harrys Mutter Diana war die erste, die bei ihrer Hochzeit mit Prinz Charles 1981 nicht versprochen hatte, diesem zu "gehorchen". Eine lange Reihe von königlichen Bräuten vor ihr hatte den Ausdruck in den Eheversprechen verwendet, seit 1662 war dies vorgeschrieben. Dianas Entscheidung war damals umstritten, Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, und Sophie Rhys-Jones, die Ehefrau von Prinz Edward, versprachen auch noch anschließend "Gehorsam", als sie 1986 beziehungsweise 1999 in die königliche Familie einheirateten. Übrigens versprach auch Queen Elizabeth II. (92) ihrem Mann Prinz Philip bei der Trauung 1947 ihn zu "lieben, schätzen und zu gehorchen".