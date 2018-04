"Du bist der Ehemann, den ich immer schon wollte und ich kann es nicht erwarten, unser gemeinsames Abenteuer zu starten": Mit diesen Worten hat Meghan Markle (36) ihrer TV-Liebe Patrick J. Adams (36) alias Michael "Mike" Ross aus "Suits" geheiratet. Das Finale der siebten Staffel der Anwalt-Serie und zugleich auch der finale Auftritt von Markle und Adams trug sich damit nur etwas über drei Wochen vor der echten und royalen Hochzeit der Schauspielerin mit Prinz Harry (33) am 19. Mai zu.

Ganz so prunkvoll wie die anstehende Trauung in der St George's Chapel war die TV-Hochzeit sicherlich nicht. Wie die Seite "CNN Entertainment" berichtet, handelte es sich bei dem Hochzeitskleid von Markles Charakter Rachel Zane um eine leicht abgeänderte Version von jenem Kleid, das sie schon in der fünften Staffel trug, als es mit der Hochzeit mit Mike noch nicht klappen wollte.

Ab nach Seattle/London

Jetzt haben aber alle Fans der Serie das so lange ersehnte Happyend der beiden. Der Ausstieg von Rachel und Mike wird in der Serie damit erklärt, dass sie ein großartiges Jobangebot aus Seattle erhalten haben, dem sie nicht widerstehen konnten.

Ob sich Prinz Harry etwas von Mikes rührender Liebeserklärung an Rachel bei der TV- Hochzeit abschauen wird? "Ab der Sekunde, in der ich dich getroffen habe, wusste ich, dass ich eines Tages hier mit dir stehen will."